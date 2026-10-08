Wück: "Auf allerhöchstem Niveau weiterentwickeln"

Das erste von zwei Heimländerspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen internationale Top-Nationen im Oktober steht bevor. Bundestrainer Christian Wück und Torhüterin Ena Mahmutovic sprechen einen Tag vor der Partie gegen Australien in Karlsruhe am Freitag (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) über die Ausfälle und die Erwartungen an die Spiele.

Christian Wück über...

... seine Erwartungen an die Spiele: Wir werden gefordert. In den beiden Spielen gegen die Finalteilnehmer des Asiencups bekommen wir genau das, was wir wollen. Wir können uns dort auf allerhöchstem Niveau weiterentwickeln. Die Spiele sind eine Vorschau, was uns bei der WM erwarten könnte. So werden wir positive und negative Lehren aus den Spielen ziehen. Das wird wichtig sein.

... seinen bisherigen Eindruck: Es ist kein Geheimnis, dass gerade nicht alles so läuft, wie wir es uns in einem rosaroten Himmel vorstellen. Wir haben einige Spielerinnen eingeladen, die keine Stammkräfte in ihren Vereinen sind. Es ist für alle wichtig, dass es auch diese Spielerinnen gut hinbekommen. Dann kamen noch die Verletzungen hinzu. Das sind Bedingungen, die uns herausfordern. Aber wir haben viel Qualität und eine sehr junge Mannschaft. Es wird spannend sein, wie sie sich gegen eine erfahrene australische Mannschaft verhalten wird. Ich bin positiv gestimmt.

... eine mögliche Rotation: Wir wollen dem Großteil der Spielerinnen Spielzeit geben. Wir haben einige Rückkehrerinnen dabei, wie Cora Zicai. Nicole Anyomi, die gerade wenig Spielzeit in England bekommt, planen wir schon als Mittelstürmerin ein. Noch ist es schwer zu sagen, wer wie viel Spielzeit bekommt. Wir versprechen uns auf der einen oder anderen Position wichtige Erkenntnisse. Es ist wichtig, dass die Spielerinnen ihre Chance nutzen. Es ist kein Casting für die WM, aber natürlich ziehen wir unsere Rückschlüsse. Wie sie sich mit und gegen den Ball verhalten. Wer mit welcher Mitspielerin harmoniert. Wie Drucksituationen gegen solche Gegnerinnen gemeistert werden.

... die Nations League und das Thema Entwicklung: Wir dürfen nicht den Fehler machen, die Nations League komplett aus den Augen zu verlieren. Wir können uns dort für die Olympischen Spiele in LA qualifizieren. Wir können die Phase jetzt nutzen, Rückschlüsse gegen gute Gegnerinnen zu bekommen. Über allem steht, dass wir uns weiterentwickeln. Wir wollen unser Level nicht weiter halten, sondern ausbauen. Wir wollen uns detailliert verbessern, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Wenn wir das hinbekommen, werden wir eine erfolgreiche Nations League spielen und uns im besten Fall für Olympia qualifizieren. Dann sind wir auch gut vorbereitet für die WM. Es hängt alles zusammen. Wir können kein Spiel und keine Maßnahme herschenken, deswegen sind die nächsten Spiele für uns so wichtig.

... Neuling Lisa Baum: Lisa war sofort integriert. Das ist ein großer Vorteil dieser Mannschaft, dass jede neue Spielerin schnell aufgenommen wird und ihren Platz findet. Aus spielerischer Sicht hat sie sich erarbeitet, interessant für uns zu sein. Sie kann nun beweisen, dass sie auf dem Niveau mitspielen kann.

Ena Mahmutovic über...

... ihren Einsatz gegen Australien: Länderspiele sind immer etwas Besonderes - erst recht gegen eine Mannschaft eines anderen Kontinentes. Es ist erst mein drittes Länderspiel. Ich hoffe, dass ich ein gutes Spiel mache und die Null halte. Wir freuen uns alle sehr, es kann nun gerne losgehen.

... Unterschiede zwischen Einsätzen für die Bayern und das DFB-Team: Ich mache nichts anders als bei Bayern-Spielen. Das wäre komisch. Ich bereite mich so vor wie immer. Es ist einfach ein weiteres Fußballspiel. Zwar ist es besonders für Deutschland, aber ich ändere nichts an meinen Routinen. Dann kann man auch ein gutes Spiel machen.

... Ann-Katrin Berger: Sie ist einfach eine unfassbar relaxte Person. Ihre Ruhe auf dem Spielfeld ist bewundernswert. Ich habe mir schon ein paar Tipps geholt. Sie denkt immer auch an uns jüngere Torhüterinnen, das macht sie von allein. Wir sind dankbar, dass wir mit ihr zusammen trainieren und spielen können.

... ihren Leistungssprung: Es liegt auf der Hand, dass man immer erfahrener wird, je mehr Spiele man macht. Am Anfang war ich naiv, wenn ich an mein Debüt denke. Aber man lernt daraus, wenn man beispielsweise mit den Bayern in der Champions League vor 60.000 Fans im Camp Nou um den Finaleinzug spielt.