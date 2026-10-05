Heimspiel gegen Australien live im ZDF und Stream

Im ersten Spiel nach der geglückten WM-Qualifikation trifft die Frauen-Nationalmannschaft am Freitag (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) im BBBank Wildpark in Karlsruhe auf Australien. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zur Partie im FAQ zusammen.

Wer überträgt das Heimspiel gegen Australien?

Das Testspiel in Karlsruhe wird im ZDF und im ZDF-Livestream gezeigt. Um 20.15 Uhr startet die Übertragung. Kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt, die Sendung moderiert Lili Engels, assistiert von Expertin Kathrin Lehmann.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Australien?

Von den bisherigen sieben Aufeinandertreffen mit den Matildas gewannen die DFB-Frauen vier Spiele. Die Australierinnen konnten nur das bislang letzte Duell der beiden Mannschaften im Oktober 2024 (1:2) für sich entscheiden. Drei Mal standen sich die beiden Mannschaften bei den Olympischen Spielen gegenüber. Alle drei Partien fanden in der Gruppenphase statt. Dabei gewann Deutschland die Duelle bei den Turnieren 2000 in Sydney und 2024 in Paris jeweils mit 3:0. 2016 in Rio trennten sich beide Mannschaften mit 2:2.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Christian Wück hat einen 24-köpfigen Kader für die beiden Länderspiele gegen Australien und gegen Japan am Dienstag, 13. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD), nominiert. Erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert ist die 19-jährige Lisa Baum vom FC Arsenal. Nach den verletzungsbedingten Absagen von Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München) und Vivien Endemann (FC Liverpool) rückten Sarai Linder (VfL Wolfsburg) und Nicole Anyomi (London City Lionesses) nach. Wieder dabei sind Franziska Kett (FC Bayern München), Cora Zicai (VfL Wolfsburg) und Torhüterin Laura Dick (TSG Hoffenheim). Nach langer Verletzungspause gehört auch Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao) erstmals seit November 2025 wieder zum Kader der DFB-Auswahl. Verletzungsbedingt muss Christian Wück dagegen auf die beiden Abwehrspielerinnen Kathrin Hendrich (1. FC Köln) und Rebecca Knaak (Manchester City) verzichten. Torhüterin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) pausiert in Absprache mit dem Trainer*innenteam bei den beiden anstehenden Länderspielen.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Was die Fans für das Spiel im Karlsruher BBBank Wildpark beachten müssen, ist rechtzeitig vor der Partie in den Fan-Infos nachzulesen. Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.