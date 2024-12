Spitzenspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga - und es ist auch das erste Highlightspiel der Rückrunde: Am Sonntag, 16. Februar, trifft der VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena auf Eintracht Frankfurt. Anstoß der Partie ist um 16.45 Uhr.

Bereits in der Saison 2023/2024 war Frankfurt zu Gast in der Wolfsburger Volkswagen Arena. Vor 8867 Zuschauer*innen feierten die Wölfinnen vor heimischer Kulisse ein souveränes 3:0. In dieser Saison liegt der VfL Wolfsburg derzeit mit 25 Punkten nur knapp vor den Verfolgerinnen aus Frankfurt (23 Punkte). Im Hinspiel gelang den Adlerträgerinnen vor 4805 Fans im Stadion am Brentanobad ein 3:0 gegen den VfL.

Vom 12. bis 18. Dezember haben VfL-Mitglieder die Möglichkeit, sich im exklusiven Vorverkauf ihre Karten im Ticketshop des VfL Wolfsburg zu sichern. Der freie Verkauf startet am 19. Dezember (ab 9.45 Uhr). Informationen zum Verkauf von Gästetickets erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.