Das Länderspieljahr 2026 endet für die deutsche U 20-Nationalmannschaft mit zwei Auswärtsspielen gegen Polen und Tschechien. Für die beiden anstehenden Partien im November, die Teil der Länderspielreihe sind, hat DFB-Trainer Hannes Wolf nun drei Torhüter und 20 Feldspieler in den Kader berufen.

"Wir freuen uns auf intensive und anspruchsvolle Auswärtsspiele in Polen und Tschechien", sagt Cheftrainer Wolf. "Wir haben sehr interessante Spieler dabei, die sich im Profibereich bereits gut entwickelt haben. In den kommenden Tagen wollen wir mit dem Team auf hohem Niveau trainieren, die Spiele erfolgreich bestreiten und darüber hinaus den jungen Spielern weitere Impulse für die nächsten Entwicklungsschritte geben."

Der Vergleich mit Polen steigt am kommenden Freitag (ab 20 Uhr) in der Chorten Arena in Białystok im Osten des Landes. Am darauffolgenden Montag, 16. November (ab 15 Uhr), geht es dann gegen Tschechien im Letni Stadion in Chomutov unweit der deutsch-tschechischen Grenze. Erst diesen März hatte die deutsche U 20 Länderspiele gegen Polen und Tschechien absolviert - und beide gewonnen. Das Duell im polnischen Lublin am 31. März endete aus deutscher Sicht 1:0, das Heimspiel gegen Tschechien zuvor am 26. März in Berlin mit 2:1.