Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat heute im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung in Frankfurt am Main einstimmig beschlossen, der Vergabe der FIFA Weltmeisterschaften 2030 und 2034 an Spanien, Portugal und Marokko sowie Saudi-Arabien zuzustimmen. Die Delegierten eines virtuellen FIFA-Kongresses stimmen am kommenden Mittwoch über die Ausrichter der beiden Weltmeisterschaften ab. Für beide Turniere gab es jeweils nur eine Bewerbung. Im Rahmen der WM 2030 wird es zur Würdigung des Jubiläums 100 Jahre nach der ersten Weltmeisterschaft zudem je ein Gruppenspiel in Uruguay, Argentinien und Paraguay geben.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und die Bewerbung für die WM 2034 sorgfältig geprüft. Es hat einen Austausch mit vielen Interessengruppen und Expert*innen gegeben, darunter Menschenrechtsorganisationen und Fans, auf dessen Basis eine fundierte Entscheidung getroffen wurde. Wir nehmen die Kritik am Bewerberland ernst und werden weiter im Austausch bleiben. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren gemeinsam mit der FIFA auf eine Verbesserung der Situation hinzuwirken."