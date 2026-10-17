"Mehr als bereit": Das ist die Startelf der U 17 gegen Argentinien

Das lange Warten hat ein Ende: Die deutschen U 17-Juniorinnen starten heute (ab 17 Uhr, live bei DAZN) in die U 17-Weltmeisterschaft (17. Oktober bis 7. November) in Marokko. Zum Auftakt steht dem Team von Cheftrainerin Sabine Loderer in Salé die U 17-Auswahl aus Argentinien gegenüber.

Die deutsche Startelf: Kropp - Hell, Dürr, Ernst, Itgenshorst, Hebben (K), Martens, Giesen, Dafinger, Kleemann, Choisy.

"Wir brennen sehr darauf, dass wir endlich loslegen dürfen", sagt Sabine Loderer. "Wir haben hier seit Tagen die Plätze vor Augen und sind mehr als bereit. Die Mädels haben gut trainiert in den letzten Tagen und wir hatten positive Energie auf dem Platz. Man spürt bei jeder die Vorfreude und sieht das Feuer in den Augen, das wir auch brauchen werden, um gegen einen unangenehmen Gegner wie Argentinien heute direkt das Zepter in die Hand zu nehmen."

Auftakt im Gratis-Livestream

In Gruppe A trifft die deutsche Auswahl in den weiteren Spielen am Dienstag (ab 17 Uhr) auf die Gastgeberinnen aus Marokko und am Freitag (ab 20 Uhr) auf Neuseeland. Weitere Infos zur U 17-WM gibt´s im FAQ.

Die Erst‑ und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten der sechs Vierergruppen ziehen ins Achtelfinale (28./29. Oktober) ein. Die Viertelfinalbegegnungen sind für den 1. November und das Halbfinale für den 4. November terminiert. Das Spiel um Platz drei und das Finale in Rabat steigt am 7. November.

Alle Partien der deutschen Mannschaft werden gratis auf DAZN gestreamt, FIFA+ zeigt alle WM-Spiele.