Viktoria dreht Partie in der Nachspielzeit

Viktoria Köln erarbeitet sich am 6. Spieltag der 3. Liga einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SC Verl und behält die Aufstiegsplätze weiter im Blick. In einer ausgeglichenen Partie war es der Treffer von Baack in der 22. Spielminute, welcher den Sportclub früh auf Siegeskurs brachte. Nach dem Treffer der Gäste gewann die Kölner Offensive an Fahrt, verzweifelte jedoch im Verlauf der regulären Spielzeit an der disziplinierten Verteidigung der Verler. Der Ausgleich gelang letztendlich durch den eingewechselten Serhat-Semih Güler in der Nachspielzeit (90.+2). Mit der letzten Aktion des Spiels ließ ein weiterer Treffer des Jokers in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Sportpark am Höhenberg beben. Der SC Verl bleibt damit erstmal auf Tabellenplatz 13, während sich Viktoria Köln auf Rang Vier katapultiert.