DFB-Pokal der Junioren
Viertelfinale ausgelost: Vorjahresfinalist Wolfsburg trifft auf Heidenheim
Die Viertelfinalpaarungen im DFB-Pokal der Junioren stehen fest. Losfee Joanna Wrede vom Bundesligisten Hamburger SV hat die Partien der Runde der letzten acht ermittelt. Die Ziehungsleitung übernahm Holger Bellinghoff, der Vorsitzende des DFB-Jugendausschusses.
Die Junioren von Hertha BSC, die im Achetlfinale den amtierenden Titelverteidiger VfB Stuttgart im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb warfen, bekommen es nun mit Hannover 96 zu tun, während Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg nach Heidenheim muss.
Die Viertelfinalduelle gehen am 13. Dezember 2026 über die Bühne. Das Halbfinale steht am 20. März 2027 an, das Finale am 28. Mai 2027.
Die Viertelfinalpartien
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg
1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg
Hannover 96 - Hertha BSC Berlin
Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim
Kategorien: DFB-Pokal der Junioren
Autor: dfb
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