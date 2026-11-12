U 15-Juniorinnen
Vier-Länder-Turnier: U 15 gegen "Topgegner" Spanien
Die deutschen U 15-Juniorinnen stehen beim Vier-Länder-Turnier in der spanischen Provinz Alicante vor einer echten Bewährungsprobe. Im zweiten Turnierspiel trifft die DFB-Auswahl heute (ab 11 Uhr) in La Nucia auf den Nachwuchs von Weltmeister Spanien. Die erste Partie hatte das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann am Dienstag in Albir mit 2:0 gegen Belgien gewonnen.
"Spanien ist ein Topgegner", sagt Wiegmann über die Gastgeberinnen, die ihr Auftaktspiel mit einem 4:0 gegen Island siegreich gestalteten. "Wir werden richtig gefordert werden." Den Abschluss aus deutscher Sicht bildet dann am Samstag (ab 15 Uhr) das Duell mit Island in Albir.
Kategorien: U 15-Juniorinnen
Autor: dfb
Vier-Länder-Turnier: U 15-Juniorinnen gewinnen Auftaktspiel
Die neuformierten U 15-Juniorinnen haben in ihrem ersten Länderspiel überhaupt eine gelungene Premiere gefeiert. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann gewann ihr Auftaktmatch beim Vier-Länder-Turnier bei Alicante gegen Belgien mit 2:0.
UEFA-Turnier in Spanien: Zum Auftakt gegen Belgien
23 U 15-Juniorinnen dürfen sich beim UEFA-Turnier in Spanien erstmals in Länderspielen beweisen. Den Auftakt macht heute (ab 15 Uhr) der Vergleich mit Belgien in Albir. Weitere Gegner sind Spanien und Island.
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