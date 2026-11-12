U 15-Juniorinnen

Vier-Länder-Turnier: U 15 gegen "Topgegner" Spanien

12.11.2026
"Wir werden richtig gefordert werden": Die deutsche U 15 trifft auf Gastgeber Spanien Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Die deutschen U 15-Juniorinnen stehen beim Vier-Länder-Turnier in der spanischen Provinz Alicante vor einer echten Bewährungsprobe. Im zweiten Turnierspiel trifft die DFB-Auswahl heute (ab 11 Uhr) in La Nucia auf den Nachwuchs von Weltmeister Spanien. Die erste Partie hatte das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann am Dienstag in Albir mit 2:0 gegen Belgien gewonnen.

"Spanien ist ein Topgegner", sagt Wiegmann über die Gastgeberinnen, die ihr Auftaktspiel mit einem 4:0 gegen Island siegreich gestalteten. "Wir werden richtig gefordert werden." Den Abschluss aus deutscher Sicht bildet dann am Samstag (ab 15 Uhr) das Duell mit Island in Albir.

Kategorien: U 15-Juniorinnen

Autor: dfb

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