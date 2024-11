Video: U 21 bleibt in EM-Quali ungeschlagen

Die U 21-Nationalmannschaft ist auch in ihrem letzten Qualifikationsspiel auf dem Weg zur EURO 2025 in der Slowakei ohne Niederlage geblieben. Beim 3:3 (1:3) gegen Polen in Lodz gab das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo gegen einen unbequemen Gegner in der zweiten Halbzeit allerdings noch eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. DFB.de hat die Höhepunkte der Begegnung im Video.