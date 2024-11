U 21 trennt sich 3:3 von Polen

Nach der sicheren EM-Qualifikation trennte sich die U 21-Nationalmannschaft mit 3:3 (3:1) von Polen. Die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio Di Salvo ging früh in Führung und konnte diese bis zum Halbzeitpfiff auf 3:1 ausbauen. Nach Wiederanpfiff kämpfte sich die polnische Mannschaft zurück und rettete sich mit einem Doppelschlag einen Punkt.

"Es war ein Charaktertest für die Mannschaft", sagte Antonio Di Salvo. "Wir haben gesagt, wir wollen auf keinen Fall verlieren. Uns muss man erstmal schlagen, wir sind mit einer sehr ordentlichen Bilanz durch die Qualifikation gekommen. Durch die vielen Wechsel haben die Abläufe noch nicht ganz gestimmt, aber das ist normal."

Vor 12.586 Zuschauer*innen im Stadion Widzewa in Lodz kam der DFB-Nachwuchs gut in die Partie und setzte gleich ein Zeichen: Tom Rothe von Union Berlin bediente Nicolò Tresoldi von Hannover 96 in der Box, der aus der Drehung zum frühen Führungstreffer einnetzte (3.). Nach dem frühen Treffer machte die deutsche Mannschaft weiter Druck und übernahm die Spielkontrolle, davon ließ sich Polen jedoch nicht verunsichern. Dominik Marczuk vollendete einen Angriff über die linke Seite und bescherte den Hausherren den Ausgleichstreffer (17.). Darauf hatte der DFB-Nachwuchs allerdings die perfekte Antwort: Nur vier Minuten später fasste sich Paul Wanner (1. FC Heidenheim) ans Herz und brachte die deutsche Mannschaft mit einem Traum-Volley aus der Distanz erneut in Führung. Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga) baute die Führung nach einem Freistoß von der rechten Seite von Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) weiter aus (30.). Vor allem in der Defensive ließ die DFB-Elf im ersten Durchgang kaum was zu, vor der Pause passierte nicht mehr viel.

Kaum Chancen in der zweiten Hälfte



Nach Wiederanpfiff erwischte die polnische Mannschaft den besseren Start und spielte deutlich mutiger auf. Filip Kaluzinski erzielte kurz nach der Pause den Anschlusstreffer (50.), ehe Mariusz Fornalczyk nach einem brillanten Solo über die linke Seite den Ball in die lange Ecke zum Ausgleich schlenzte (60.). Nach dem Ausgleichstreffer überließ Polen der DFB-Elf viel Ballbesitz und lauerte auf Konter, die deutsche Hintermannschaft fing sich jedoch wieder uns ließ nur noch wenig zu. Auf beiden Seiten gab es nicht mehr viele Chancen, beide Teams standen kompakt und lauerten auf Fehler. Kurz vor dem Abpfiff fiel Cezary Polak der Ball nach einer Ecke von der rechten Seite genau vor die Füße, doch Jan Thielmann (1. FC Köln) stand goldrichtig und klärte die Kugel auf der Linie.