Erste Überraschung in der zweiten DFB-Pokalrunde 2026/2027: Zweitligist VfL Bochum besiegte den 1. FSV Mainz 05 mit 2:0 - und kegelte damit den ersten Bundesligisten aus dem Wettbewerb. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus dem Ruhrstadion im YouTube-Video.