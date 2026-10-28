DFB-Pokal

Video: So scheidet der erste Bundesligist im Pokal aus

28.10.2026
Feiert den Einzug ins Achtelfinale: Zweitligist VfL Bochum eliminiert Bundesligist Mainz 05 Foto: Imago

Erste Überraschung in der zweiten DFB-Pokalrunde 2026/2027: Zweitligist VfL Bochum besiegte den 1. FSV Mainz 05 mit 2:0 - und kegelte damit den ersten Bundesligisten aus dem Wettbewerb. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus dem  Ruhrstadion im YouTube-Video.

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Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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