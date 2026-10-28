DFB-Pokal
Video: So scheidet der erste Bundesligist im Pokal aus
Erste Überraschung in der zweiten DFB-Pokalrunde 2026/2027: Zweitligist VfL Bochum besiegte den 1. FSV Mainz 05 mit 2:0 - und kegelte damit den ersten Bundesligisten aus dem Wettbewerb. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus dem Ruhrstadion im YouTube-Video.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
BVB-Sieg im Video: Sabitzer kontert Füllkrug-Doppelpack
2:0 geführt, Ausgleich kassiert und doch gewonnen: Borussia Dortmund setzte sich in der zweiten Pokalrunde in letzter Minute mit 3:2 gegen Werder Bremen durch. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.
FAQ: Hier läuft die zweite DFB-Pokalrunde live
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"Wir haben uns blamiert": Als die Bayern in Magdeburg stürzten
Wenn Bayern München heute (ab 20.45 Uhr) im DFB-Pokal auf den 1. FC Magdeburg trifft, werden Erinnerungen wach: an die Sensation im November 2000, als der Viertligist den Rekordmeister im Elfmeterschießen bezwang. DFB.de blickt zurück.