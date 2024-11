Männer-Nationalmannschaft

Nations-League-Viertelfinale: Das müssen Fans zur Auslosung wissen

Heute (ab 12 Uhr) wird es spannend in der UEFA Nations League. In Nyon werden Viertelfinale, Halbfinale und die Relegationsspiele der Ligen A, B, C und D ausgelost. Dann erfahren Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co., wer nächster Gegner sein wird.