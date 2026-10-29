DFB-Pokal

Video: Dresden schockt Schalke

29.10.2026
Nach zwölf Jahren mal wieder im Pokalachtelfinale: Dynamo Dresden besiegt Schalke 04 mit 2:0 Foto: imago

Zweitligist Dynamo Dresden besiegt den Bundesligisten FC Schalke 04 in der zweiten Runde um den DFB-Pokal und steht nach zwölf Jahren erstmals wieder im Achtelfinale. Patrice Covic per "Tunnel" und Joker Christoph Daferner sorgen für das 2:0. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus dem ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion im YouTube-Video.

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Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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