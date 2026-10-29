DFB-Pokal
Video: Dresden schockt Schalke
Zweitligist Dynamo Dresden besiegt den Bundesligisten FC Schalke 04 in der zweiten Runde um den DFB-Pokal und steht nach zwölf Jahren erstmals wieder im Achtelfinale. Patrice Covic per "Tunnel" und Joker Christoph Daferner sorgen für das 2:0. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus dem ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion im YouTube-Video.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Video: Titelverteidiger FC Bayern macht's deutlich gegen Magdeburg
Titelverteidiger FC Bayern München lässt gegen Zweitligist Magdeburg nichts anbrennen und setzt sich in der zweiten Pokalrunde auch dank Doppelpacker Michael Olise mit 6:1 durch. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.
Galerie: Zweitliga-Quartett um Kiel schaltet Bundesligisten aus
Die zweite Runde im DFB-Pokal ist vorbei, alle Achtelfinalteilnehmer stehen fest. In vier der 16 Partien setzten sich mit dem SV Darmstadt 98, dem VfL Bochum, Dynamo Dresden und Holstein Kiel unterklassige Mannschaften gegen Bundesligisten durch.
Leverkusen dreht Pokalspiel gegen Nürnberg
Geärgert, aber nicht geschlagen: Bayer Leverkusen hat ein vorzeitiges Ausscheiden in der zweiten DFB-Pokalrunde mit einem 5:2 gegen Zweitligist 1. FC Nürnberg abgewendet. Der FC Bayern München besiegte den 1. FC Magdeburg mit 6:1.