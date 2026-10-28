DFB-Pokal
BVB-Sieg im Video: Sabitzer kontert Füllkrug-Doppelpack
2:0 geführt, Ausgleich kassiert und doch noch gewonnen: Borussia Dortmund setzte sich in der zweiten Runde um den DFB-Pokal erst in letzter Minute mit 3:2 gegen Werder Bremen durch. Marcel Sabitzer konterte einen Doppelpack von Niclas Füllkrug und sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß in der dritten Minute der Nachspielzeit für den späten Lucky Punch. DFB.de zeigt die Highlights aus dem Dortmunder Signal Iduna Park im YouTube-Video.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
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