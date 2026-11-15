Männer-Nationalmannschaft

Video: DFB-Team gewinnt dank Wirtz und Gruda mit 3:1 in Serbien

15.11.2026
Doppelter Grund zur Freude: Die Torschützten Florian Wirtz und Brajan Gruda Foto: DFB

Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem 3:1 in Serbien am 5. Spieltag der UEFA Nations League die Chancen auf das Achtelfinale gewahrt. Florian Wirtz und Debütant Brajan Gruda schossen Deutschland zum Sieg. DFB.de zeigt die Highlights aus dem Stadion Rajko Mitić im YouTube-Video.

Wir brauchen deine Einwilligung, um Inhalte von YouTube Video anzeigen zu dürfen:

Kategorien: Männer-Nationalmannschaft

Autor: dfb

Mehr zum Thema

Männer-Nationalmannschaft

Ticker: Die Rückennummern für Berlin

Die Vorrunde der Nations League geht mit den Gruppenspielen in Serbien (3:1) und gegen die Niederlande am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin zuende. Alle Infos dazu im Team-Ticker auf DFB.de.

Mehr lesen
Männer-Nationalmannschaft

Nations League: Gruppenfinale gegen die Niederlande live in der ARD

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin im sechsten und letzten Gruppenspiel in der Nations League die Niederlande. DFB.de beantwortet im FAQ die wichtigsten Fragen zum Duell im Olympiastadion.

Mehr lesen
Nations League

Nations League: So klappt die Qualifikation fürs Viertelfinale

Für die Nationalmannschaft ist in der Nations League vor dem Gruppenfinale gegen die Niederlande von Platz eins bis drei noch alles drin. Wie die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp sich fürs Viertelfinale qualifiziert, fasst DFB.de zusammen.

Mehr lesen