Männer-Nationalmannschaft
Video: DFB-Team gewinnt dank Wirtz und Gruda mit 3:1 in Serbien
Die deutsche Nationalmannschaft hat mit einem 3:1 in Serbien am 5. Spieltag der UEFA Nations League die Chancen auf das Achtelfinale gewahrt. Florian Wirtz und Debütant Brajan Gruda schossen Deutschland zum Sieg. DFB.de zeigt die Highlights aus dem Stadion Rajko Mitić im YouTube-Video.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft
Autor: dfb
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Nations League: So klappt die Qualifikation fürs Viertelfinale
Für die Nationalmannschaft ist in der Nations League vor dem Gruppenfinale gegen die Niederlande von Platz eins bis drei noch alles drin. Wie die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp sich fürs Viertelfinale qualifiziert, fasst DFB.de zusammen.