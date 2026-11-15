Video: DFB-Team gewinnt dank Wirtz und Gruda mit 3:1 in Serbien

Nations League

Nations League: So klappt die Qualifikation fürs Viertelfinale

Für die Nationalmannschaft ist in der Nations League vor dem Gruppenfinale gegen die Niederlande von Platz eins bis drei noch alles drin. Wie die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp sich fürs Viertelfinale qualifiziert, fasst DFB.de zusammen.