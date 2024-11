Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat ihre Serie auch im letzten Spiel des Jahres 2024 ausgebaut. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Savlo spielte im Stade du Hainaut in Valenciennes 2:2 gegen Topteam Frankreich. Nach dem 3:0 in Aachen gegen Dänemark am vergangenen Freitag baute das DFB-Team seine Serie auf 13 Spiele ohne Niederlage aus. Dabei sah es nach zwei Treffern von Maximilian Beier sogar lange nach dem nächsten Sieg aus, doch in den Schlussminuten glichen die Franzosen noch aus. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.