Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat im Länderspiel gegen Dänemark vor 11.872 Zuschauern in Aachen ein 3:0 (1:0) gefeiert. Nicolò Tresoldi von Hannover 96 sorgte bereits in der fünften Minute für den Führungstreffer für das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo. Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel (48.), den Schlusspunkt setzte Youssoufa Moukoko in der 81. Minute.

"Wir haben in den ersten 20 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir waren vor dem Tor eiskalt, hatten richtig gute Umschaltmomente", sagte Antonio Di Salvo. "Anschließend hatte Dänemark viel Ballbesitz und wir sind nicht mehr ins Pressing gekommen. Wir haben es dann in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht und am Ende bin ich zufrieden. Wir haben viele Torchancen gehabt und wenige zugelassen."

Tresoldi staubt früh ab

Ein Abtasten gab es zwischen den Teams nicht, beide Mannschaften attackierten von Beginn an früh. Und nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte führte das deutsche Umschaltspiel gleich zum Torerfolg: Brajan Gruda trieb den Ball nach vorne und spielte Maximilian Beier an, dessen Schlenzer zwar nur an die Latte klatschte, den Abpraller nickte Tresoldi aber zur Führung ein.

Die Dänen bemühten sich um eine Antwort, hatten mehr Ballbesitz, fanden in der gut gestaffelten deutschen Defensive aber keine Lücken. Gefährlicher wurde die DFB-Auswahl, die das Mittelfeld ein ums andere Mal schnell überbrückte. So verzog Beier nach starker Vorarbeit von Debütant Nnamdi Collins aus kurzer Distanz klar (15.).

Joker Woltemade und Moukoko stechen

Zur zweiten Halbzeit ersetzte Nick Woltemade den leicht angeschlagenen Paul Wanner und der Joker legte gleich mächtig los, dribbelte sich im Strafraum an die Grundlinie und legte perfekt zum 2:0 auf Brown zurück. Deutschland hatte nun Oberwasser und erspielte sich ein optisches Übergewicht, auch wenn die Dänen weiter offensive Akzente setzten.

In der 65. Minute kam mit Aljoscha Kemlein vom 1. FC Union Berlin der zweite Debütant ins Spiel. Der zusammen mit ihm eingewechselte Moukoko hatte auch gleich einen starken Abschluss (66.). Und auch Keeper Tjark Ernst kam zu seinem ersten Einsatz in der U 21, ging in der 76. Minute für Jonas Urbig zwischen die Pfosten.

Nach diversen Wechseln auf beiden Seiten ging der Spielfluss ein wenig verloren, aber ein Highlight sollte noch folgen. Nach einer Ecke netzte Moukoko den Ball im Fallen zum Endstand ein. Es war sein 13. Treffer in seinem 14. Einsatz.