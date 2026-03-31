Michael Urbansky, Cheftrainer der deutschen U 23-Frauen-Nationalmannschaft, hat seinen 23-köpfigen Kader für den Abschluss der Länderspielrunde berufen. Am 12. April (ab 19 Uhr, live auf DF1 und YouTube) trifft die DFB-Auswahl im Estadio Nueva Condomina auf Belgien. Je nach Ausgang der Partie geht es erneut in Murcia am 16. April entweder gegen Italien oder Portugal.

"Wir gehen die U 23-Länderspielendrunde mit großem Fokus und einem klaren Anspruch an", sagt Michael Urbansky. "Nach der vergangenen Maßnahme wissen wir, wo wir ansetzen müssen - jetzt wollen wir in Spanien zeigen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Unser Ziel ist es, gegen Belgien und anschließend gegen Italien oder Portugal zwei starke Auftritte hinzulegen, unsere Entwicklung konsequent voranzutreiben und uns in Murcia als geschlossene, überzeugende Mannschaft zu präsentieren."

Sieben Spielerinnen auf Abruf bei DFB-Frauen

Larissa Mühlhaus (SV Werder Bremen), die zuletzt für die Frauen-Nationalmannschaft nachnominiert war, steht nun wieder im Aufgebot der U 23-Frauen, um in Absprach mit Bundestrainer Christian Wück weitere Spielpraxis zu sammeln. Jella Veit (Eintracht Frankfurt), die zum festen Stamm der U 23 gehört, rückt dagegen in den Kader der DFB-Frauen.

Mit den Torhüterinnen Laura Dick (TSG Hoffenheim) und Maria Luisa Grohs (FC Bayern München) sowie den Feldspielerinnen Vanessa Diehm (TSG Hoffenheim), Sarah Mattner-Trembleau (St. Pölten), Larissa Mühlhaus (SV Werder Bremen), Katharina Piljic (Bayer 04 Leverkusen) und Sophie Weidauer (1. FC Union Berlin) stehen insgesamt sieben U 23-Spielerinnen auf Abruf bei der Frauen-Nationalmannschaft.

Das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky beendete im Februar die Vorrunde der U 23-Länderspielrunde auf Platz drei. In der Abstellungsperiode im April spielt die deutsche U 23 nun in Murcia um Platz fünf. Am 12. April (ab 19 Uhr, live auf DF1 und YouTube) trifft die DFB-Auswahl im Estadio Nueva Condomina zunächst auf Belgien, im Platzierungsspiel um Platz fünf oder sieben dann am 16. April (ab 13 oder 17.30 Uhr) an selber Stelle auf Italien oder Portugal.