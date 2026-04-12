U 23-Frauen
U 23 mit drei Neuen gegen Belgien
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft trifft heute (ab 19 Uhr, live auf DF1, DAZN und bei YouTube) Estadio Nueva Condomina in Murcia zum zweiten Mal binnen fünf Wochen auf die Auswahl Belgiens, diesmal in den Play-offs der Länderspielrunde um die Ränge fünf bis acht. Im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen beim 4:2 im März in Wattenscheid ändert Cheftrainer Michael Urbansky seine Startelf auf drei Positionen.
Im Tor kommt Maria Luisa Grohs für Laura-Johanna Dick zum Einsatz, Kapitänin Vanessa Diehm ersetzt in der Innenverteidigung Svea Stoldt und Katharina Piljic im defensiven Mittelfeld Ilayda Acikgöz.
Die Startelf: 23 Grohs - 22 Mattner-Trembleau, 4 Diehm (C), 20 Landenberger, 11 Baum - 16 Piljic, 6 Zdebel - 19 Bender, 9 Weidauer, 7 Alber - 18 Birkholz.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
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Live auf YouTube: U 23 trifft auf Belgien
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