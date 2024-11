U 21-Rückkehrer Gruda: "Ich nutze die Zeit bei der U 21, die Minuten werden mir gut tun"

Am Freitagabend um 18 Uhr (live auf ProSieben MAXX) empfängt die deutsche U 21-Nationalmannschaft die bulgarische Auswahl in Regensburg. Drei Tage vor dem vorletzten Spieltag der EM-Qualifikation spricht Brajan Gruda, der nach längerer Verletzungspause wieder dabei ist, über die Rückkehr in die U 21, seine Ziele beim DFB und die Nominierung von Ex-Kollege Burkardt bei der A-Mannschaft.

Brajan Gruda über...

... die Rückkehr in die U 21: Die Jungs haben mich gut aufgenommen und gefragt, warum es so lange gedauert hat. Ich freue mich hier zu sein, habe Spaß im Training und auch außerhalb davon.

... die Rolle in der U 21: Ich bin seit einer Woche wieder im Training. Ich denke, dass ich langsam herangeführt werde und im ersten Spiel ein paar Minuten bekomme. Im zweiten Spiel gegebenenfalls mehr. Ich nutze die Zeit bei der U 21, die Minuten werden mir gut tun.

... Erfahrungen von der A-Nationalmannschaft: Es war ein Top-Gefühl. Ich konnte mit Spielern trainieren, die ich früher nur im Fernsehen gesehen habe. Es war intensiv und man hat den Qualitätsunterschied zur U 21 deutlich gemerkt.

... Ziele mit dem DFB: Ich mache Schritt für Schritt und muss erstmal wieder komplett fit werden. Momentan freue ich mich bei der U 21 zu sein und das steht jetzt im Fokus. Aber jeder will für die A-Mannschaft spielen. Mein Ziel ist die WM 2026 und ich möchte dort eine wichtige Rolle einnehmen. Mit der U 21 will ich auch alles gewinnen. Am besten gewinnen wir beides. Meine Zeit in der A-Mannschaft wird auch noch kommen.

... die Nominierung von Jonathan Burkardt: Jonathan hat das sehr verdient für die A-Mannschaft nominiert zu werden. Seine Qualität sieht man aktuell und auch schon in der Vorsaison. Er ist sehr diszipliniert vor und im Training, da kann ich mir einiges abschauen.

... die Möglichkeit auch für Albanien zu spielen: Ich habe Familie in Albanien, meine Eltern kommen von da. Ich bin hier geboren und habe meine Jugend in Deutschland verbracht. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber mein Herz sagt mir, für Deutschland spielen zu wollen.

... das Singen zum Einstand der Neuen bei der U 21: Danke für den Hinweis, das muss ich wohl nochmal ansprechen.