Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien bestreitet die U 21-Nationalmannschaft zum Jahresabschluss zwei Spiele gegen ebenfalls für die EM qualifizierte Gegner. Am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und JOYN) trifft das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo im Stadion an der Hafenstraße in Essen auf Belgien und am Dienstag, 17.November (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und Joyn) in Rijeka auf Kroatien. Di Salvo hat zum Auftakt der Länderspielperiode über die anstehenden Partien und die Personallage gesprochen.

Antonio Di Salvo über...

...die anstehenden Partien: Es sind zwei wichtige Spiele gegen absolute Topteams. Beide Mannschaften haben sich ebenfalls als Gruppenerste für die Europameisterschaft qualifiziert und sind daher mögliche Gruppengegner für uns. Wir sind natürlich glücklich darüber, dass es Testspiele sind und wir keine Playoffs absolvieren müssen. Wir wollen sehen, auf welchem Stand wir uns befinden im Vergleich zur Konkurrenz. Das Ziel ist es uns weiterzuentwickeln und neue Spieler zu integrieren.

...das Personal: Lukas Ullrich, Mika Baur und Arijon Ibrahimovic fallen leider aus. Wir haben dafür Tom Rothe, Kofi Amoako und Maurice Krattenmacher nachnominiert. Darüber hinaus wissen wir derzeit noch nicht, ob Karim Coulibaly zur Verfügung steht, da er Krankheitssymptome aufweist. Bei ihm müssen wir zumindest den morgigen Tag abwarten.

... die EM-Vorbereitung: Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Wir haben eine gute Qualifikation gespielt und haben dabei 27 von 30 Punkten erspielt. Trotzdem sind wir uns bewusst, dass wir eine Mannschaft in der Entwicklung sind und müssen uns noch steigern. An den Aspekten, die wir noch verbessern möchten, werden wir ab heute arbeiten. Zugegebenermaßen haben wir erneut einen großen Umbruch in der Mannschaft, aber das macht auch den Reiz der Nationalmannschaften aus. Wir können dadurch immer wieder neuen Spielern die Chance geben sich zu zeigen. Möglicherweise auch Spielern die vorher nicht dabei waren, obwohl sie es sich verdient hätten.

... mögliche Rotationen: Mio Backhaus und Dennis Seimen werden auf der Torwartposition jeweils in einem Spiel zum Einsatz kommen. In welchen Spielen die beiden jeweils drankommen, steht noch nicht fest. Grundsätzlich möchte ich mir Trainingseindrücke der Mannschaft verschaffen. Wenn sich Spieler durch Trainingsleistungen Einsätze verdienen, dann werden wir auch an der einen oder anderen Position rotieren.

... Paris Brunner: Ich finde, dass Paris es beim letzten Mal sehr gut gemacht hat und mit seinen Toren einen guten Einstand hatte. Er war ein Aktivposten und hat zuletzt im Verein erneut gute Leistungen gezeigt. Paris wird daher mit sehr viel Selbstvertrauen anreisen. Ich bin davon überzeugt, dass er sich mit der gleichen Leidenschaft und Einstellung präsentieren wird, um seine gute Form zu bestätigen.

... den Jahresabschluss: Wir wollen die Spiele erfolgreich gestalten. Es ist aber nicht die oberste Prämisse, weil die Weiterentwicklung im Fokus steht. Wir haben einen großen Umbruch und wollen den ein oder anderen Spieler in die Verantwortung nehmen. Gerade im Zentrum fallen einige Spieler aus, wodurch beispielsweise Noel Aseko gefordert sein wird Führungsaufgaben zu übernehmen. Das betrifft aber auch andere Positionen.

... die EM-Auslosung: Es ist immer spannend eine Auslosung zu erleben und zu sehen auf welchen Gegner wir in welchem Spielort treffen. Wir freuen uns darauf und werden mit einer Delegation vor Ort sein. Es wird auf jeden Fall eine Europameisterschaft auf Top-Niveau sein.