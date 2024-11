Nach der erfolgreich abgeschlossenen Qualifikation zur U 21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei nutzt die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo die anstehende Länderspielphase, um sich auf höchstem Niveau zu messen. Mit dem Heimspiel gegen Dänemark am Freitag, 15. November (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX), im Aachener Tivoli und dem anschließenden Auswärtsspiel in Valenciennes gegen Frankreich am Dienstag, 19.11. (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX), stehen Duelle mit zwei sehr ambitionierten und ebenfalls bereits für die EM 2025 qualifizierten Gegnern auf dem Programm.

"Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, um zu schauen, auf welchem Leistungsniveau wir uns im Vergleich mit solch starken Gegner bewegen", sagt Di Salvo. "Auf dem Weg zur EM im nächsten Sommer ist das der nächste Schritt für unsere Mannschaft. Dazu gehört auch, dass wir auf diesem hohen Niveau unsere Abläufe weiter verbessern und dem ein oder anderen Spieler die Chance geben möchten, sich zu zeigen und zu beweisen."

Zu diesen Spielern gehören für die beiden Partien gegen die Dänen und Franzosen erstmals auch Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Tom Bischof (TSG Hoffenheim) und Aljoscha Kemlein (1.FC Union Berlin). Zudem kehren mit dem Frankfurter Nathaniel Brown und Youssoufa Moukoko von OGC Nizza zwei Spieler in den Kreis der U 21 zurück.

"Nominierung durch sehr gute Leistungen verdient"

"Nnamdi, Tom und Aljoscha haben sich durch sehr gute Leistungen die Nominierung verdient", erläutert Di Salvo. "In dieser Abstellungsperiode möchten wir sie gerne im Kreis unserer Mannschaft kennenlernen, darauf freuen wir uns. Zudem kehren mit Nene und Youssoufa zwei erfahrene U 21-Spieler ins Aufgebot zurück, die uns bei diesen wichtigen Spielen unterstützen werden."

Verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, Oberschenkelverletzung), Merlin Röhl (SC Freiburg, Syndesmoseriss), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach, Fußverletzung), Linus Gechter (Hertha BSC, Schulter-OP) und Colin Kleine-Bekel (Holstein Kiel), der sich noch im Aufbautraining befindet.

Die U 21-Europameisterschaft findet vom 11. bis 28. Juni 2025 in der Slowakei statt. Die Gruppen zur EM werden am Dienstag, 3. Dezember, in Bratislava ausgelost.