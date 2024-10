U 19 kassiert Niederlage gegen Rumänien

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat in ihrer Vorbereitung auf die EM-Qualifikation einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Drei Tage nach dem 2:1 gegen U 19-Europameister Spanien unterlag das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch im Rahmen des Vier-Länder-Turniers nahe der rumänischen Hauptstadt Bukarest gegen den Gastgeber mit 0:2 (0:1).

"Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit nicht unser Level erreicht, heute waren zu viele Spieler unter Normalform", sagte Balitsch. "Nach einem erneuten frühen Rückstand haben wir uns etwas ins Spiel reingearbeitet. In der zweiten Halbzeit müssen wir bei einigen Riesenchancen unbedingt das Tor machen und fangen uns dann einen Konter ein."

Erneuter früher Rückstand

Es dauerte gerade einmal fünf Minuten, bis die Gastgeber nach einem Eckstoß die frühe Führung durch Ioan Vermesan erzielten. Zwar war die DFB-Auswahl, die in der Startelf im Vergleich zum ersten Spiel auf fast allen Positionen verändert wurde, in der Folgezeit feldüberlegen, tat sich aber dennoch schwer, die rumänische Defensive in Bedrängnis zu bringen. Im zweiten Durchgang entwickelte sich gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner zwischenzeitlich ein Spiel auf ein Tor. Mit ihrem zweiten Treffer durch Ianis Tarba stellten die Rumänen den Spielverlauf ein Stück weit auf den Kopf (79.).

Zum Abschluss des Vier-Länder-Turniers trifft die deutsche Mannschaft am Dienstag (ab 14 Uhr, live bei YouTube) auf Norwegen. Die EM-Qualifikation startet am Dienstag, 12. November (ab 19 Uhr) mit der Partie gegen Andorra. Die weiteren Gegner sind Zypern und Ungarn.