Vier-Länder-Turnier: U 19 schlägt Spanien zum Auftakt

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat sich zu Beginn des Vorbereitungsturniers für die EM-Qualifikation in Rumänien in starker Form präsentiert. Das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch setzte sich vor den Toren Bukarests gegen U 19-Europameister Spanien trotz eines frühen Rückstands mit 2:1 (1:1) durch und fügte den Iberern die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr zu.

"Wir haben gegen eine absolute Top-Mannschaft gespielt. Bis zu unserem Siegtreffer in der zweiten Halbzeit waren die Spanier die drückende Mannschaft. Aber unsere Jungs haben es gut gemacht und gute Umschaltmomente kreiert", sagte Balitsch. "Ich bin total zufrieden, wie wir uns nach dem frühen Rückstand reingearbeitet und das Spiel ausgeglichen gestaltet haben. Das gibt uns Rückenwind für die nächsten Spiele."

Brunner und Wätjen treffen

Der Spanier Marc Guiu Paz hatte DFB-Torwart Konstantin Heide bereits nach vier Minuten mit einem Kopfball aus kürzester Distanz bezwungen. Doch das deutsche Team kam in einer umkämpften Partie immer besser zurecht und wurde mit dem Ausgleich von Paris Brunner belohnt, der nach einem starken Pass von Kapitän Noah Darvich den spanischen Keeper Raul Jimenez Latorre umkurvte und einschob (39.). In der zweiten Halbzeit stellte Kjell-Arik Wätjen mit einem sehenswerten Lupfer in den Torwinkel den Sieg sicher (76.).

Beim Vier-Länder-Turnier im Großraum der rumänischen Hauptstadt stehen für den deutschen Nachwuchs noch zwei weitere Begegnungen an. Am Samstag (ab 10 Uhr, live bei YouTube) wartet Gastgeber Rumänien auf das Balitsch-Team. Letzter Gegner ist am Dienstag (ab 14 Uhr, live bei YouTube) Norwegen. Die EM-Qualifikation startet am Dienstag, 12. November (ab 19 Uhr) mit der Partie gegen Andorra.