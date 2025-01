Auf die deutsche U 17-Nationalmannschaft wartet heute (ab 11 Uhr) das zweite Länderspiel des Jahres. Die Mannschaft von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister trifft zum Abschluss ihres Wintertrainingslagers im spanischen Pinatar erneut auf Portugal.

Die deutsche Startelf: Möbius - Domnic, Hawighorst (K), Turay, Mensah, Isbruch, Staff, Karl, Vali Fard, Richter, Creta.

Meister: "Deutlich effektiver werden"

Am Donnerstag hatten sich die beiden Kontrahenten im ersten Duell 1:1 getrennt. "Wir möchten an die gute Leistung anknüpfen", sagt Meister. "Wir müssen nur vor dem gegnerischen Tor deutlich effektiver werden."

Weiter geht es für die U 17 vom 10. bis 20. Februar beim Algarve Cup in Portugal, wo das Team an einem Vier-Länder-Turnier teilnimmt. In der zweiten Märzhälfte geht es dann in die zweite EM-Qualifikationsrunde mit Partien gegen Österreich, Spanien und Norwegen, die ebenfalls auf der iberischen Halbinsel ausgetragen wird - in Spanien.