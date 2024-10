U 17 kassiert Last-Minute-Ausgleich

Die U 17-Nationalmannschaft hat die erste EM-Qualifikationsrunde als Gruppenzweiter abgeschlossen. Im letzten Qualfikationsspiel trennte sich die Mannschaft von DFB-Cheftrainer Marc Meister 3:3 (2:2) von Tschechien. Mussa Kaba (30.) und Lennart Karl (32.) trafen in der ersten Halbzeit nach einem Zwei-Tore-Rückstand. Karl sorgte mit einem Fernschusstor kurz nach Wiederanpfiff (48.) für die deutsche Führung, jedoch glichen die Gäste in der Nachspielzeit der Partie durch einen Handelfmeter aus. Das Spiel fand am DFB-Campus in Frankfurt am Main statt.



Von Spielbeginn an war die deutsche Mannschaft das spielbestimmende Team und lief die Gäste aus Tschechien hoch an. Doch die tschechische Mannschaft zeigte sich eiskalt und ging im Anschluss an eine flache Flanke durch ein Eigentor durch Nebe Sirak Domnic früh in Führung (6.). Nach vergebenenen Chancen durch Salvatore Mule (22.) und Kaba, dessen Kopfball auf der Linie geblockt wurde (25.), nutzen die Tschechen einen Fehler in der deutschen Hintermannschaft und Petr Potmesil erhöhte die Führung auf 2:0 (27.).

Die Mannschaft von Meister zeigte sich aber nicht geschockt, zeigte ihre spielerische Klasse und spielte weiter nach vorne. Mussa Kaba belohnte die engagierte Leistung mit einem Kopfballtor nach einer kurz ausgeführten Ecke (30.). Nur wenige Minuten später erzielte Lennart Karl durch einen sehenswerten Freistoßtreffer den Ausgleich (32.). Mit dem 2:2 ging es für die beiden Mannschaften in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff nutzte die DFB-Auswahl die erste Gelegenheit zum Führungstreffer. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld dribbelte Karl bis etwa 25 Meter vor das gegnerische Tor und sorgte mit einem Distanztreffer in die rechte untere Ecke für Jubel auf deutscher Seite (48.). Keeper Marcello Trippel hielt die Führung mit mehreren Paraden, unter anderem im direkten Duell gegen Potmesil (71.) oder nach einem Fernschuss von Josef Hruska (90.), fest. In der Nachspielzeit war er jedoch chancenlos. Nach einem Handelfmeter entschied er sich für die linke Ecke, der tschechische Mittelfeldspieler Krystof Cizek schob das Spielgerät aber flach in die Mitte. Kurz darauf beendete der Unparteiische Patrik Kolaric die Partie.

Mit dem Unentschieden ist die DFB-Auswahl als Gruppenzweiter für die zweite Qualifikationsrunde qualifiziert. Die nächse Runde, für die sich der Gegner Tschechien ebenfalls qualifiziert hat, wird im Frühjahr 2025 ausgetragen. Dort müssen beide Teams einer der sieben Gruppensieger werden, um sich einen Platz für die EM-Endrunde in Albanien (19. Mai bis 1. Juni 2025) zu sichern.