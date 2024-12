Die deutsche U 17-Nationalmannschaft trifft auf dem Weg zur EM 2025 in der zweiten Qualifikationsrunde auf Spanien, Österreich und Norwegen. Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Die Spiele des Miniturniers werden vom 17. bis 26. März 2025 in Spanien ausgetragen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Marc-Patrick Meister muss einer der sieben Gruppensieger werden, um sich einen Platz für die Endrunde in Albanien vom 19. Mai bis 1. Juni 2025 zu sichern. Die Gruppenersten und die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren sich zudem für die U 17-WM 2025 in Katar, die erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird. Der DFB-Nachwuchs hatte seine Gruppe in der ersten Runde wegen des schlechteren Torverhältnisses als Gruppenzweiter hinter dem punktgleichen Team aus Tschechien abgeschlossen und war in Topf 3 eingruppiert worden.

"Eine sehr anspruchsvolle Gruppe"

"Wir vertrauen unseren Jungs und glauben daran, die Qualifikation für die EM schaffen zu können", sagt Meister. "Mit Gastgeber Spanien, den Norwegern und Österreichern, gegen die wir in der U 16 bereits zweimal gespielt haben, ist es eine sehr anspruchsvolle Gruppe. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich keiner unserer drei Gegner über das Los Deutschland gefreut hat - dem wollen wir im März und in der Vorbereitung darauf gerecht werden."

Zuvor wurden die Gegner für die erste Qualifikationsrunde der Saison 2025/2026 ausgelost. Die deutsche U 17 des Jahrgangs 2009 trifft dabei vom 6. bis 15. Oktober 2025 in Gruppe 13 auf Polen und Gastgeber Luxemburg. Die beiden Gruppenbesten des Miniturniers, das zwischen dem 1. Juli und dem 18. November 2025 ausgetragen wird, ziehen in die zweite Runde ein. Dort qualifizieren sich die sieben Gruppensieger für die EM-Endrunde in Estland.