U 17 im Härtetest gegen die Niederlande

Nach der erfolgreichen ersten Runde der EM-Qualifikation im Oktober geht es für die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft gleich weiter. Seit vergangenen Montag befindet sich das Team für einen Kaderlehrgang im türkischen Manavgat. Dabei trifft die Mannschaft von Cheftrainer Marc-Patrick Meister heute (ab 10.30 Uhr MEZ) auf die Auswahl der Niederlande, zudem gibt es Dienstag (ab 11 Uhr) einen inoffiziellen Vergleich mit der U 19 des türkischen Erstligisten Antalyaspors. Meister hatte Ende Ektober sein 22-köpfiges Aufgebot für die Maßnahme nominiert.

Die deutsche Startelf: Möbius - Abraha, Reschke, Hanfland, Zezelj, Prenaj (K), Hildebrandt, Gashi, Richter, Rüdiger, Köppel.

Meister: "Spiel im Detail verbessern"

"Nachdem wir die erste EM-Qualifikationsrunde erfolgreich absolviert haben, wird es in der Türkei darum gehen, unser Spiel im Detail zu verfeinern", sagt Meister. "Hierbei werden wir auch Spieler begrüßen, die teilweise länger nicht bei uns waren, die sich durch ihre Leistungen in den zurückliegenden Monaten aber für diese Auslandsreise qualifiziert haben. Die Spiele in der Türkei sind somit zum einen der Abschluss unserer Hinrunde, zum anderen aber auch die Chance, Entwicklungen von einzelnen Spielern neu zu bewerten."

Weiter geht es für die U 17 erst im neuen Jahr: Dann warten am 9. und 11. Januar zwei Duelle gegen Portugal als Vorbereitung auf die Spiele der Liga A der EM-Qualifikation im Frühjahr in einer von sieben Vierergruppen, die im Dezember ausgelost werden. Dort buchen die Gruppensieger die Tickets für die EM-Endrunde 2025 in Albanien (19. Mai bis 1. Juni)