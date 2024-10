U 17 gegen Tschechien im Finale um den Gruppensieg

Das Ticket für die zweite EM-Qualifikationsrunde hat die U 17-Nationalmannschaft nach zwei überzeugenden Erfolgen gegen Andorra und Belarus bereits sicher in der Tasche, nun geht es noch um den Gruppensieg. Gegen Tschechien muss die DFB-Auswahl heute (ab 11 Uhr) auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main aber gewinnen, um in Gruppe 7 auf dem Spitzenplatz abzuschließen. Den Tschechen würde dagegen bereits ein Remis für Rang eins genügen. Das Spiel wird auf YouTube live gestreamt.

Die deutsche Startelf: Trippel - Dominic, Ünal, Palma, Hawighorst (C), Is, Staff, Karl, Kaba, Göttlicher, Mule.

"Es wird ein tolles Spiel um den Gruppensieg"

"Tschechien ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die zwei, drei Jungs in ihren Reihen haben, die in einem Spiel den Unterschied ausmachen können", sagt DFB-Trainer Marc Meister. "Sie verteidigen gut, haben in beiden Begegnungen auch zu Null gespielt. Es wird ein tolles Spiel um den Gruppensieg. Wir freuen uns schon drauf."

Ebenso wie Deutschland steht Tschechien als Teilnehmer für die nächste Runde, die im Frühjahr 2025 ausgetragen wird, bereits fest. Dort müssen beide Teams einer der sieben Gruppensieger werden, um sich einen Platz für die EM-Endrunde in Albanien (19. Mai bis 1. Juni 2025) zu sichern.