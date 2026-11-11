Treu: "Wir wollen uns ein Endspiel in Berlin erarbeiten"

Für die Nationalmannschaft steht mit den beiden abschließenden Nations-League-Partien in Serbien am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und gegen die Niederlande am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin die letzte Länderspielperiode des Jahres 2026 an. Philipp Treu und Derry Scherhant sprechen über das bevorstehende Duell mit Serbien und über ihren Stand im Team.

Philipp Treu über…

… seine Entwicklung bei der Nationalmannschaft: Es ist mal eine unglaubliche Ehre, hier überhaupt dabei sein zu dürfen. Was mir am Anfang sehr gut getan hat war, dass ich schon viele Spieler kannte; wie zum Beispiel Nico Schlotterbeck, die einen dann super aufgenommen haben. Gerade die erfahrenen Spieler haben das Gespräch mit den Neulingen gesucht. Da gilt der Mannschaft ein großes Dankeschön, sie haben es uns leicht gemacht und es hat einfach riesig Spaß gemacht mit den Jungs zu arbeiten. Dadurch, dass es zwei Wochen waren, konnte ich auch Derry alles zeigen und ihn an die Hand nehmen.

… das Trikot vom ersten Länderspiel: Das hat schon Wellen geschlagen, auch Zuhause (lacht). Ich habe jetzt ein Abkommen mit meiner Freundin, dass es auf meine Kleiderstange Zuhause kommt, wo sehr besondere Trikots sind. Zum Beispiel das vom ersten Bundesliga-Tor oder vom ersten Bundesliga-Spiel. Da hängt es jetzt in der ersten Reihe und hat seinen Platz gefunden.

… sein aktuelles Standing: In mir schlummert eine große Offenheit. Ich versuche auch schon, voranzugehen; das kannte ich auch schon bei meinen vorherigen Stationen im Verein. Ich bin jemand, der versucht, sich mit den Anderen in Verbindung zu setzten; gerade auf dem Platz kommuniziere ich sehr viel als Außenverteidiger. Das hat im Niederlande-Spiel auch schon sehr gut geklappt, zum Beispiel mit Jonathan Tah; wir haben uns das sehr viel gegenseitig gecoacht. Darüber hole ich mir meine Sicherheit und ich glaube, das kam auch ganz gut an bei den Spielern.

… die Entwicklung seiner Spielweise: Der Wechsel zum SC Freiburg hat mir sehr geholfen, weil ich da mehr Aktionen im letzten Drittel bekomme. Das hilft einem für die offensiven Abläufe extrem. Jetzt hier bei der Nationalmannschaft ist es so, dass ich als Außenverteidiger auch sehr offensiv ausgerichtet bin; wenn der Ball zum Beispiel Linksaußen ist, darf ich mit in die Box. Daher versuche ich in den nächsten beiden Spielen, noch mehr Torgefahr auszustrahlen.

… einen möglichen Stammplatz: Wir gehen da beide mit sehr viel Demut ran und versuchen einfach, im Training alles zu geben. Es ist hier auch ein harter Konkurrenzkampf. Dem stellen wir uns und wir profitieren davon, dass man sich gegenseitig pusht.

… das Geisterspiel: Es ist natürlich sehr schade, weil jeder Fußballer am liebsten vor Fans spielt. Aber wir kennen das ja ein Stück weit aus der Corona-Zeit, wo man das auch schon hatte. Wir sind trotzdem froh, dass ein paar Kinder ins Stadion dürfen; das ist auch was Schönes. Was daran vielleicht positiv ist, dass wir uns auf dem Platz noch besser verständigen können. So eine große Rolle spielen die Umstände für uns aber nicht.

… die Ausgangslage in der Gruppe: Wir haben eine offene Gruppenphase vor uns. Wir gehen in das Serbien-Spiel mit dem Willen rein, zu gewinnen, um uns ein Endspiel in Berlin zu erarbeiten. Darauf liegt jetzt erstmal der Fokus. Wir wissen auch, dass es in Serbien kein einfaches Spiel wird; aber wir wollen es positiv bestreiten.

… den Austausch mit Joshua Kimmich: Wir haben viel gesprochen, aber tatsächlich nicht über die Rechtsverteidiger-Position, sondern über viele andere Themen. Es ist kein Geheimnis, dass "Jo" für mich ein Vorbild ist/war, zudem ich immer aufgeschaut habe. Wir haben in Deutschland viele gute Rechtsverteidiger. Es ist ein harter Konkurrenzkampf, der uns allen guttut; auch euch, weil das Thema Rechtsverteidiger in Deutschland so ein bisschen abgehakt ist (lacht).

… die Rolle der Außenspieler bei Jürgen Klopp: Ich glaube, dass Flügelspieler bei uns viele Freiheiten haben. Als Außenverteidiger ist es da besonders wichtig, den Flügelspielern Unterstützung zu geben; zum Beispiel mit einem Hinterlaufen oder in dem man die Mitte freizieht, damit der Flügelspieler nach Innen ziehen kann. Auch defensiv ist es immer eine Zusammenarbeit von beiden.

Derry Scherhant über…

… seinen Geburtstag bei der Nationalmannschaft: Die Mannschaft hat für mich gesungen, auch in mehreren Sprachen. Das größte Geschenk ist schon in Erfüllung gegangen; dass ich hier dabei sein darf. Von daher bin ich sehr happy, meinen Geburtstag hier verbringen zu dürfen.

… seine Eindrücke aus der ersten Abstellung: Es war sehr besonders für mich, ging auch alles sehr schnell. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen und das Trainerteam hat mir sehr viel Vertrauen zugesprochen. Deswegen war es eine sehr schöne Erfahrung für mich und ich hoffe, dass ich jetzt daran anknüpfen kann.

… Widerstände auf seinem Weg: Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man in der Jugend nicht spielt und übersehen wird. Das war eine sehr prägende Erfahrung für mich und für mich auch die Motivation, es den Leuten zu zeigen, die nicht an mich geglaubt haben. Daraus ziehe ich bis heute den Ansporn, hart zu arbeiten, alles zu geben und das Maximum herauszuholen.

… ein mögliches Auflaufen im Olympiastadion für die DFB-Elf: Das wäre ein sehr besonderer Moment für mich, fast nicht auszumalen. Ich bin fünf Minuten vom Stadion entfernt groß geworden. Dass ich in diesem Stadion meine ersten Schritte im Profifußball gehen durfte und jetzt mit der Nationalmannschaft dorthin zurückkehren darf, ist etwas ganz Besonderes. Selbstverständlich werden Freunde und Familie da sein und mich unterstützen.

… einen möglichen Stammplatz: Ich bin überhaupt erstmal dankbar, das ganze hier erleben zu dürfen. Die ersten beiden Spiele haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass es so weiter geht. Dafür versuche ich im Training und in den Spielen alles zu geben.

… das Geisterspiel: Für mich ist das eine neue Erfahrung. Ich bin in der Corona-Zeit ja noch nicht bei den Profis gewesen. Ich freue mich auch ein bisschen darauf und denke, dass das unserer Kommunikation helfen wird.

… die Spielweise auf der Flügelposition: Ich denke, dass unsere Spielweise bei der Nationalmannschaft mir sehr zugutekommt. Wir sollen sehr hoch und breit stehen und mutig ins Eins gegen Eins gehen. Das habe ich auch in den ersten beiden Spielen versucht, umzusetzen. Das hat mir auch nochmal Selbstvertrauen gegeben und da versuche ich weiterzumachen.