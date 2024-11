Der Titelverteidiger Bayer Leverkusen hat sich in der Zweitrundenpartie des DFB-Pokals gegen die SV Elversberg deutlich mit 3:0 (3:0) durchgesetzt. Auch RB Leipzig löste durch das 4:2 (3:1) gegen den FC St. Pauli souverän das Ticket für das Achtelfinale. Als erster Zweitligist buchte der Karlsruher SC die nächste Runde, der Regionalligist Kickers Offenbach mit 2:0 (0:0) bezwang. Der FC Augsburg konnte sich beim 3:0 (1:0) über Schalke 04 ebenfalls das Weiterkommen sichern.

In Leverkusen zeigte die Stadionuhr gerade einmal 74 Sekunden an, da lag der Ball bereits im Elversberger Tor. Patrik Schick verwertete eine Hereingabe aus wenigen Metern zur frühen Führung für den Bundesligisten (2.). Die kalte Dusche für den saarländischen Zweitligisten war jedoch noch nicht vorbei, denn Schick legte in der neunten Minute das 2:0 nach. Vor der Pause versenkte dann noch Aleix Garcia einen direkten Freistoß zum 3:0 im oberen linken Eck (36.). Nach der Pause ließen es die Rheinländer ruhiger angehen, auch Elversberg gelang kein Treffer mehr.

Letzter Regionalligist ausgeschieden

Umkämpfter war das bundesligainterne Duell zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli. Die Hamburger verteidigten anfangs gut, bis sich in der zwölften Minute Yussuf Poulsen im Luftzweikampf behaupten konnte und aus kurzer Distanz einschob. Nur fünf Minuten später verdoppelte Christoph Baumgartner den Leipziger Vorsprung. St. Pauli musste nun offensiver agieren und kam in Person von Morgan Guilavogui zum Anschlusstreffer (28.). Doch quasi im Gegenangriff konterte RB die Gäste aus, in dessen Folge erneut Poulsen (30.) die alte Führung wiederherstellte. In der 59. Minute landete ein abgefälschter Schuss von Eric Smith im Leipziger Gehäuse und brachte die Gäste wieder ins Spiel. Den Schlusspunkt setzten dann jedoch wieder der Gastgeber, weil sich Antonio Nusa durch die Hintermannschaft der Hamburger dribbelte und zum 4:2 einnetzte.

Auf dem Bieberer Berg zu Offenbach machte der Regionalligist ein gutes Spiel und war mit dem Zweitligisten aus Karlsruhe in der torlosen ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Doch in der 61. Minute erlöste Budu Zivzivadzes Treffer die Badener. Das Tor von Marcel Beifus (72.) zum 2:0 beendete dann die Offenbacher Träume, weil im Anschluss kein Tor mehr fiel.

Der FC Augsburg bestimmte das Spiel gegen Zweitligist Schalke 04 und verdiente sich das 1:0, das schließlich von Alexis Claude-Maurice markiert wurde (26.). Den Gästen gelang in der zweiten Halbzeit zwar ein Tor, es fiel allerdings aus einer Abseitsposition. Die Entscheidung lieferte stattdessen Arne Maier (87.), dessen Freistoß unhaltbar ins Tor abgefälscht wurde. Kurz vor Ende stellte Samuel Essende (90.) den Endstand von 3:0 her.