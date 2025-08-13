Ticketverkauf für WM-Qualifikationsspiel in der Slowakei

Zum Auftakt der WM-Qualifikation trifft die deutsche Nationalmannschaft am 4. September (ab 20.45 Uhr) in Bratislava auf die Slowakei. Wer die DFB-Auswahl im Národný futbalový štadión von Bratislava unterstützen möchte, kann sich nun um Tickets bewerben. Wie immer bei Auswärtsspielen können nur Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft und Mitglieder der eigenständig organisierten Fanclubs Karten erwerben. Den deutschen Fans stehen für das Auswärtsspiel in Bratislava knapp 1000 Tickets zur Verfügung.

Die Bewerbungsphase für die Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft endet am Dienstag, 12. August 2025, um 12 Uhr. Ein Ticket kostet 30,20 Euro. Bewerbungen um Karten können ausschließlich im DFB-Ticketportal platziert werden. Die Bezahlung ist nur mit SEPA-Lastschrift möglich, wobei die Belastung erst nach erfolgreicher Zuteilung erfolgt. Die Zuteilung wird spätestens in der KW 34 vorgenommen.

Ticketbewerbung für Fan-Club-Mitglieder

WICHTIG: Bitte achten Sie bei der Eingabe Ihrer Daten auf deren Richtigkeit. Eine Umpersonalisierung auf ein anderes Fan-Club-Mitglied kann aufgrund der personalisierten Tickets nur in Ausnahmefällen gestattet werden (Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Euro pro Umpersonalisierung). Umschreibungen sind bis 25. August, 12 Uhr möglich. Für Mitglieder der eigenständigen Fanclubs ist generell keine Umschreibung möglich.

Achten Sie zudem vor Reiseantritt auf die Gültigkeit Ihres Personalausweises oder Reisepasses. Führerscheine, Schülerausweise oder Ähnliches werden von den Behörden nicht akzeptiert und der Stadionzutritt verweigert.

Sofern das dem Fan Club Nationalmannschaft zur Verfügung stehende Ticketkontingent nicht ausreichen sollte, wird der Punktestatus des Bonussystems bei der Verteilung der Karten berücksichtigt. Fan-Club-Mitglieder sammeln beim Kauf von Tickets Punkte. Um die Punktegutschrift zu erhalten, müssen die Tickets personalisiert werden. So sollen die treuesten der treuen Fans belohnt werden. Das Konzept wurde zur Saison 2016/2017 gemeinsam mit den Fan-Vertretern erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier. Der zeitliche Eingang der Bestellung ist nicht entscheidend. Jedes Mitglied kann nur ein Ticket erwerben.

Auch Gruppenbestellungen sind möglich. Dabei werden in einem Vorgang maximal bis zu vier Fan-Club-Mitglieder zu einer Bestellung zusammengefasst. Selbstverständlich müssen sich auch die Freund*innen mit ihrer Mitgliedsnummer und ihrer gültigen PIN eintragen. Im Falle einer Auslosung ist somit gewährleistet, dass die Gruppe gemeinsam reisen kann. Für die Zahlungsabwicklung und die Ticketzustellung ist das zuerst eingeloggte Mitglied Verantwortlicher und Empfänger. Bei einer Verlosung nimmt die Bestellung als Ganzes teil, das heißt: Entweder bekommen alle ein Ticket oder keiner.

Ticketbewerbung für eigenständig organisierte Fanclubs

Die Datenabfrage für Ticketbestellungen der eigenständig organisierten Fanclubs ist abgeschlossen. Die Rückmeldung einer möglichen Zuteilung für die eigenständigen Fanclubs erfolgte per separater E-Mail. Es können keine Nachmeldungen mehr entgegengenommen werden. Wie bei Gruppenbestellungen des Fan Club Nationalmannschaft erfolgen die Zahlungsabwicklung und Ticketzustellung über eine zuvor angegebene Kontaktperson.

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