Zweites Heimspiel in der EM-Qualifikation für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft: Am 31. Januar 2025 (ab 18.30 Uhr) empfängt das deutsche Team die Ukraine in der Göppinger EWS Arena. Karten dafür sind nun im DFB-Ticketshop erhältlich.

Bereits im Dezember startet die Auswahl von Cheftrainer Marcel Loosveld in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2026 in Lettland und Litauen. Am 12. Dezember (ab 18 Uhr) ist das DFB-Team in Rumänien zu Gast, am 18. Dezember (ab 18.30 Uhr) empfängt Deutschland in Trier die Mannschaft aus Zypern.

Tickets für das Länderspiel gegen die Ukraine in Göppingen gibt es ab 5 Euro. Karten der Kategorie 1 kosten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), der Kategorie 2 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Für Gruppen ab zehn Personen sind Tickets für 7,50 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für den Eintritt in beiden Kategorien 5 Euro.

Termine der EM-Qualifikation

12. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Rumänien – Deutschland

18. Dezember 2024, EM-Qualifikation: Deutschland – Zypern (Trier, SWT-Arena)

31. Januar 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Ukraine (Göppingen, EWS Arena)

4. Februar 2025, EM-Qualifikation: Ukraine – Deutschland

11. April 2025, EM-Qualifikation: Deutschland – Rumänien (Dresden, BallsportARENA)

15. April 2025, EM-Qualifikation: Zypern – Deutschland