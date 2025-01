Tickets fürs Italien-Spiel ab 28. Januar

Am 23. März (ab 20.45 Uhr) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund das Viertelfinalrückspiel der UEFA Nations League gegen Italien.

Der öffentliche Ticketverkauf startet am Dienstag, 28. Januar, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab dem 23. Januar, ab 10 Uhr, die Möglichkeit, 15 Euro-Tickets im Fanblock sowie Tickets in anderen Kategorien zu erwerben. Der Fanblock in Dortmund befindet sich in den Blöcken 11 bis 14.

Die eigenständig organisierten Fanclubs wurden separat per E-Mail informiert.

Für das Länderspiel im Signal Iduna Park bietet der DFB einen Familienblock an, der sich in der Ecke Nord-West in den Blöcken 64 und 65 befindet. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind im Familienblock Tickets für 10 Euro erhältlich (solange der Vorrat reicht). Kindertickets sind nur in Zusammenhang mit einem Normalpreis-Ticket buchbar. Es erfolgt eine Kontrolle der Ermäßigungsberechtigung (Altersnachweis) am Eingang. Im Familienblock gilt ein striktes Rauchverbot.

Weitere Infos zum DFB-Ticketing finden Sie in unseren Ticketing-FAQ.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.