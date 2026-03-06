U 23-Frauen
Heute noch Tickets für U 23-Länderspiel in Wattenscheid sichern
Für die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft steht nun das erste Heimspiel des neuen Jahres an: Im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid trifft das Team von Cheftrainer Michael Urbansky auf Belgien. Anstoß der Partie ist heute (ab 18.15 Uhr), der Einlass ins Stadion beginnt ab 17.15 Uhr.
Sitzplätze der Kategorie 1 sind zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) und der Kategorie 2 zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es Gruppentickets für 4 Euro pro Person. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 6 Euro. Die Tageskasse öffnet um 16.45 Uhr, darüber hinaus sind Eintrittskarten auch im DFB-Ticketshop erhältlich.
Vier Tage vor dem Heimspiel gegen Belgien traf die U 23 am Montag auswärts auf Norwegen (1:3). Für die Mannschaft von Michael Urbansky ging es in dieser Länderspielrunde darum, die starken Leistungen aus dem vergangenen Jahr weiter zu bestätigen: Aus den vergangenen vier Partien im Oktober und November 2025 holte die U 23 drei Siege - darunter ein 5:0 gegen England sowie ein 4:0 in Schweden.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
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