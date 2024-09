SV 67 Weinberg erobert Tabellenspitze zurück

Der SV 67 Weinberg hat sich von der ersten Saisonniederlage in der der 2. Frauen-Bundesliga nicht aus der Spur bringen lassen und ist am 4. Spieltag an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Beim 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den zuvor punktgleichen FSV Gütersloh ging das Team von Trainerin Christina Schellenberg bereits zum dritten Mal als Sieger hervor.

Annika Kömm (49.) und die eingewechselte Pia Schneider (71.) konnten sich für die Gastgeberinnen in die Torschützenliste eintragen. Mehr als der Anschlusstreffer durch Jacqueline Baumgärtel (82.) sprang für den FSV nicht mehr heraus.

Beim Sprung auf Platz eins profitierte der SV 67 Weinberg auch davon, dass sich der bisherige Ligaprimus SC Sand im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 mit einem 2:2 (1:0) begnügen musste. Dabei war der Sportclub zunächst durch ein Eigentor von Magdalena Schwarz (3.) früh in Führung gegangen. Stefanie Reischmann (63.) und Ivana Slipcevic (66.) drehten innerhalb nur weniger Minuten das Spiel für den FC Ingolstadt 04, ehe die eingewechselte Cecilia Way (90.+3) Sand doch noch einen Zähler sichern konnte.

Aufsteiger Union Berlin klettert auf Rang zwei

Mit dem 1. FC Union Berlin gibt es auch einen neuen Tabellenzweiten. Der Aufsteiger ist nach dem 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg bei der SG 99 Andernach das einzige noch unbesiegte Team der Liga. Pia Metzker (44.) leitete den zweiten Dreier nacheinander ein. Den Treffer zum Endstand markierte die eingewechselte Korina Lara Janez (82.)

"Es gibt Spiele, in denen man vielleicht nicht unbedingt schön und filigran spielt. Die gehören aber auch dazu. Für uns ist es wichtig, dass wir diesen Kampf annehmen", meinte Union-Trainerin Ailien Poese. "Wir haben vorher Lösungen besprochen gegen den Gegner. Es ist schön, dass das erste Tor dann auch genau so fällt. Es sind drei Punkte und ein 2:0-Sieg - das ist es, was am Ende zählt."

Der 1. FC Nürnberg ging auch aus seinem zweiten Auswärtsspiel als Sieger hervor. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich 4:0 (4:0) bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt durch. Nastassja Lein (22.) brachte das Team von Trainer Thomas Oostendorp auf Kurs. Innerhalb weniger Minuten sorgten Medina Desic (41.), erneut Lein (43.) sowie Nele Bauereisen (45.+5, Foulelfmeter) noch vor der Pause für die Entscheidung.

Bei den Frankfurterinnen, die auch nach ihrem zweiten Saisonspiel noch auf den ersten Zähler warten, gab Tanja Pawollek (Kreuzbandriss), Kapitänin des Frauen-Bundesligateams, ihr Comeback nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses. Die Mittelfeldspielerin wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Bochum und Gladbach zu Hause makellos

Eine weiterhin makellose Heimbilanz weist der VfL Bochum nach der zweiten Partie vor eigenem Publikum auf. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski behauptete sich 2:1 (1:1) gegen den Mitaufsteiger SC Freiburg II, der sein erstes Saisonspiel bestritt. Dabei hatte Annalena Heck (5.) den Nachwuchs des Frauen-Bundesligisten aus dem Breisgau zunächst in Führung gebracht. Anna-Luisa Marques (45.+3) gelang noch vor der Halbzeitpause der Ausgleich. Im zweiten Durchgang sorgte die für die am Knie verletzte Nina Lange eingewechselte Luca Karwatzky (65.) an ihrem 20. Geburtstag für den Endstand.

"Das Tor ist natürlich das beste Geschenk, das ich mir selbst hätte machen können", meinte Karwatzky. "Als ich eingewechselt wurde, hatte ich gemischte Gefühle, weil sich Nina verletzt hat. Aber ich habe mich natürlich gefreut, Spielzeit zu bekommen. Wir gewöhnen uns immer besser an Tempo und Härte der Liga. Aber können uns in den nächsten Wochen auch noch steigern."

Den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel verbuchte auch Borussia Mönchengladbach beim 1:0 (0:0) gegen den früheren Bundesligisten SV Meppen. Nachdem sich bei den Gästen aus dem Emsland Jenske Steenwijk wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte (56.), nutzte Yvonne Zielinski (59.) für die Gladbacherinnen die Überzahl aus. Der SV Meppen muss die Borussia, die auf Rang sechs kletterte, somit vorerst auf vier Punkte davonziehen lassen. Der SVM ist allerdings noch mit einer Partie in Rückstand.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München ging in ihrem ersten Ligaspiel der Saison leer aus. Nachdem die bisherigen Partien - genau wie beim SC Freiburg II - jeweils wegen der U 20-Weltmeisterschaft verlegt worden waren, unterlag der Nachwuchs des deutschen Meisters dem Hamburger SV 0:1 (0:1). Pauline Machtens (11.) machte mit ihrem zweiten Saisontor für den ambitionierten HSV den Unterschied und bescherte ihrem Team den Sprung auf den dritten Tabellenplatz.