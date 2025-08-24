Spannung und klare Siege: Das sind die neuen Ü-Fußball-Meister

Bei den Deutschen Meisterschaften der Ü 32-Frauen, Ü 32-Männer, Ü 40-Männer und Ü 50-Männer sind am Wochenende in Berlin die Titelentscheidungen gefallen. Der 1. FC Riegelsberg krönte sich bei den Frauen zur neuen Ü 32-Meistermannschaft, während der FC Bayern München bei den Ü 32-Männern triumphierte. In der Ü 40 setzte sich Hertha BSC souverän durch, und bei den Ü 50-Männern holte sich die SG 01 Hoechst den Titel.

Der 1. FC Riegelsberg ist Deutscher Ü 32-Meister der Frauen. Von den fünf Meisterschaftsspielen, die am Wochenende in Berlin ausgetragen wurden, gewann Riegelsberg vier Partien und verpasste nur knapp die volle Ausbeute. Lediglich gegen Türkiyemspor Berlin kam es zu einem 0:0-Unentschieden. Die Hauptstädterinnen waren zugleich der größte Konkurrent des neuen Meisters und belegten mit 11 Punkten den zweiten Platz. Dahinter folgten die Ü 32-Frauen des FC Bayern München. Chancenlos blieb die SG 99 Andernach, die mit nur vier Punkten den letzten Rang belegte.

Bei den Männern sicherte sich der FC Bayern München den Titel bei der Ü 32-Meisterschaft. Mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Wunstorf und einem 4:2-Erfolg gegen die SpVgg Quierschied machten die Münchner den Triumph in Berlin perfekt. TuS Stenern, das am Sonntag noch mit 1:4 gegen Wunstorf unterlag, musste sich mit Rang zwei begnügen. Wunstorf selbst belegte Platz drei, gefolgt vom BSV Al-Dersimspor.

Vergleich geschossener Tore entscheidet Ü 50-Meisterschaft

Auch der neue Meister bei den Ü 40-Männern steht fest: Hertha BSC setzte sich souverän durch. Die Berliner gewannen am Sonntag sowohl gegen den 1. FC Nürnberg als auch gegen den SC Condor Hamburg jeweils mit 2:1. Bereits am Vortag hatte Hertha beide Spiele für sich entschieden und damit die Konkurrenz klar hinter sich gelassen. Nürnberg, Westfalia Herne und die SG Mittelmosel-Leiwen folgten auf den weiteren Plätzen.

Am spannendsten wurde die Entscheidung bei den Ü 50-Männern gemacht. Die SG 01 Hoechst und Eintracht Nordhorn lagen nach den vier Spielen punktgleich, sodass letztlich die höhere Zahl erzielter Treffer den Ausschlag gab. Höchst krönte sich dadurch zum Deutschen Meister, nachdem sich die beiden Topteams am Sonntag 1:1 getrennt hatten. Platz drei ging an die SG Bernburg, die mit Siegen gegen Preußen Lengerich (3:1) und die SG Mittelmosel-Leiwen (4:1) überzeugte. Mittelmosel-Leiwen belegte Rang vier, Schlusslicht blieb das punktlose Team aus Lengerich.