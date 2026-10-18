Siebter Sieg in Serie: Viktoria Berlin setzt sich ab

Spitzenreiter FC Viktoria Berlin nutzte das Unentschieden des Stadtrivalen Hertha (2:2 gegen den SC Sand) aus und hat in der 2. Frauen-Bundesliga nach dem 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt 04 nun zwei Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger. Für den einzigen Treffer des Tabellenführers zum bereits siebten Sieg nacheinander war Antonia Halverkamps (41.) verantwortlich. Die Ingolstädterinnen ergatterten erstmals seit vier Begegnungen (sechs Punkte) nichts Zählbares.

Der SC Sand fuhr beim Heimdebüt seines neuen Trainers Gabor Gallai auf den letzten Drücker noch einen Zähler ein und trotzte der ehemalige Bundesligist dem Aufstiegsanwärter Hertha BSC ein 2:2 (0:1) ab. Nach den Treffern von Henrike Sahlmann (23.) und Elfie Wellhausen (51.), die bereits zum achten Mal in der laufenden Spielzeit erfolgreich war, sah es zunächst danach aus, als würden die Berlinerinnen zum achten Mal in Folge mit der vollen Ausbeute vom Feld gehen. Die jeweils eingewechselten Maria Agerholm Olsen (87.) und Denise Landmann (90.+1) sicherten den Gastgeberinnen aber noch das Remis. Damit ist der SC Sand neben dem VfL Bochum (3:0) das einzige Team, das bislang gegen Hertha BSC punkten konnte. Dennoch bleiben die Berlinerinnen auf Aufstiegsplatz zwei.

Bochum und Essen holen auf

Die SGS Essen landete ihren bislang höchsten Saisonsieg. Mit dem 6:1 (5:1) bei der SG 99 Andernach übertrafen die Essenerinnen ihr 5:1 vom 4. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Laura Bröring (2.) und Kyra Spitzner (4./7.) legten schon in der Anfangsphase mit drei Toren den Grundstein für den ersten Sieg seit drei Begegnungen (zwei Zähler). Vanessza Nagy (20.) und erneut Laura Bröring (24.) ließen die Führung noch deutlicher ausfallen. Der letzte Treffer des ersten Durchgangs ging auf das Konto von Andernachs Isabel Pfeiffer (33.). Für den Endstand war Alexandra Nestel (90.+2) verantwortlich.

Ebenso wie die SGS Essen verkürzte auch der Tabellendritte VfL Bochum den Rückstand auf einen Aufstiegsplatz auf zwei Punkte. Die Bochumerinnen gewannen 4:0 (2:0) gegen den 1. FFC Turbine Potsdam und beendeten damit ihre Serie von drei Partien ohne Sieg (zwei Zähler). Noemi Gentile (18.) und Anna-Luisa Figueira Marques (35.) brachten das Team von VfL-Trainerin Kyra Malinowski auf Kurs. Im zweiten Durchgang zogen die Gastgeberinnen durch Nina Lange (59.) weiter davon. Nachdem Potsdams Kapitänin Merle Kirschstein aufgrund einer Unsportlichkeit die Rote Karte kassiert hatte (66.), setzte die eingewechselte Lara Kirkby (87.) in Überzahl den Schlusspunkt.

Gladbach siegt in Frankfurt

Borussia Mönchengladbach setzte sich auf fünf Punkte von der Abstiegszone ab. Das Team von Trainer Jonas Spengler behauptete sich 3:1 (3:1) bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Die frühe Führung der Borussia durch Sofia Cava Marin (8.) konnte Helene Schäfer (12.) für die Hessinnen zunächst noch ausgleichen. Schon kurz darauf sicherten aber Pauline Deutsch (16.) und Alina Abdii (22.) den Mönchengladbacherinnen gegen den direkten Konkurrenten die volle Ausbeute.

Die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim verpasste den Sprung auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. Die Hoffenheimerinnen mussten sich mit einem 1:1 (1:1) gegen Schlusslicht 1. FC Köln II zufriedengeben. Zunächst ließ sogar Emily Tichelkamp (12.) die Gastgeberinnen auf ihren ersten Saisonsieg hoffen. Tala Winter (43.) glich kurz vor der Pause aber noch zum Endstand aus.