U 21-Männer
Sieben Wechsel vor dem Georgien-Spiel
Keine Experimente mehr! Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg für die U 21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) gegen Georgien schickt Cheftrainer Antonio Di Salvo seine derzeit vermeintlich stärkste Mannschaft aufs Feld. Im Vergleich zur Startelf für die Begegnung auf Malta am Mittwoch (4:1) laufen in Bielefeld sieben Neue auf.
Die deutsche Startelf: Backhaus - Baum, Ullrich, Quarshie, Aseko, Tresoldi (C), Pejcinovic, Kemlein, Darvich, Brunner, Collins.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Antonio Di Salvo: "Ich kann einfach nur Dankeschön sagen"
Durch das 2:0 im letzten Qualifikationsspiel gegen Georgien hat sich die U 21-Nationalmannschaft für die EM 2027 in Albanien und Serbien qualifiziert. Danach zogen Trainer Antonio Di Salvo und seine Spieler ein Resümee. DFB.de hat mitgeschrieben.
EM-Ticket gelöst: U 21 bezwingt Georgien 2:0
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien gelöst. Im letzten Qualifikationsspiel in Gruppe F setzte sich das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo in Bielefeld mit 2:0 (1:0) gegen Georgien durch.
Finale der EM-Quali: Georgien-Spiel in Bielefeld live bei ProSieben Maxx
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