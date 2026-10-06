Keine Experimente mehr! Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg für die U 21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) gegen Georgien schickt Cheftrainer Antonio Di Salvo seine derzeit vermeintlich stärkste Mannschaft aufs Feld. Im Vergleich zur Startelf für die Begegnung auf Malta am Mittwoch (4:1) laufen in Bielefeld sieben Neue auf.

Die deutsche Startelf: Backhaus - Baum, Ullrich, Quarshie, Aseko, Tresoldi (C), Pejcinovic, Kemlein, Darvich, Brunner, Collins.