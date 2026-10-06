U 21-Männer

Sieben Wechsel vor dem Georgien-Spiel

06.10.2026
Jetzt gilt's: Mit dieser Elf will die U 21 ihr EM-Ticket lösen Foto: Thomas Böcker/DFB

Keine Experimente mehr! Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg für die U 21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) gegen Georgien schickt Cheftrainer Antonio Di Salvo seine derzeit vermeintlich stärkste Mannschaft aufs Feld. Im Vergleich zur Startelf für die Begegnung auf Malta am Mittwoch (4:1) laufen in Bielefeld sieben Neue auf.

Die deutsche Startelf: Backhaus - Baum, Ullrich, Quarshie, Aseko, Tresoldi (C), Pejcinovic, Kemlein, Darvich, Brunner, Collins.

Kategorien: U 21-Männer

Autor: dfb

Mehr zum Thema

U 21-Männer

Antonio Di Salvo: "Ich kann einfach nur Dankeschön sagen"

Durch das 2:0 im letzten Qualifikationsspiel gegen Georgien hat sich die U 21-Nationalmannschaft für die EM 2027 in Albanien und Serbien qualifiziert. Danach zogen Trainer Antonio Di Salvo und seine Spieler ein Resümee. DFB.de hat mitgeschrieben.

Mehr lesen
U 21-Männer

EM-Ticket gelöst: U 21 bezwingt Georgien 2:0

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien gelöst. Im letzten Qualifikationsspiel in Gruppe F setzte sich das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo in Bielefeld mit 2:0 (1:0) gegen Georgien durch.

Mehr lesen
U 21-Männer

Finale der EM-Quali: Georgien-Spiel in Bielefeld live bei ProSieben Maxx

Für die U 21-Nationalmannschaft steht in der Qualifikation um die EM 2027 in Albanien und Serbien heute in Bielefeld das letzte und entscheidende Spiel in der Gruppe F gegen Georgien an. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen zur Partie im FAQ.

Mehr lesen