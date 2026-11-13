Sieben Änderungen: Das ist die Startelf gegen Serbien

Die deutsche Nationalmannschaft geht heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der UEFA Nations League mit einer auf sieben Positionen geänderten Startaufstellung ins richtungsweisende vorletzte Vorrundenspiel gegen Serbien. Im Vergleich zur letzten Nations-League-Partie gegen Griechenland im Oktober rücken Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Maximilian Mittelstädt, Jonathan Tah, Brajan Gruda und Philipp Treu neu in die erste Elf von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Die Startelf: ter Stegen - Treu, Thiaw, Tah, Mittelstädt, Kimmich (C), Pavlovic, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.