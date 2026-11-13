Männer-Nationalmannschaft
Sieben Änderungen: Das ist die Startelf gegen Serbien
Die deutsche Nationalmannschaft geht heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der UEFA Nations League mit einer auf sieben Positionen geänderten Startaufstellung ins richtungsweisende vorletzte Vorrundenspiel gegen Serbien. Im Vergleich zur letzten Nations-League-Partie gegen Griechenland im Oktober rücken Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Maximilian Mittelstädt, Jonathan Tah, Brajan Gruda und Philipp Treu neu in die erste Elf von Bundestrainer Jürgen Klopp.
Die Startelf: ter Stegen - Treu, Thiaw, Tah, Mittelstädt, Kimmich (C), Pavlovic, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
Klopp: "Die Mannschaft hat ein ganz tolles Spiel gemacht"
Dank eines dominanten Auftritts hat die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League in Serbien ihren zweiten Sieg gefeiert. Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Spieler ordneten die Partie im Nachgang ein. DFB.de hat mitgeschrieben.
Souveräner Sieg in Serbien
Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der UEFA Nations League gewahrt. Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp setzte sich im Stadion Rajko Mitić in Belgrad 3:1 (2:0) gegen Gastgeber Serbien durch.
Ticker: Völler überrascht Fans in Belgrad
Die Vorrunde der Nations League geht mit den Gruppenspielen in Serbien am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und gegen die Niederlande am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Berlin zuende. Alle Infos dazu im Team-Ticker auf DFB.de.