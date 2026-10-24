SGS Essen landet 6:0-Derbysieg gegen VfL Bochum

Eine überraschend klare Sache war das Revierderby in der 2. Frauen-Bundesliga. Zum Auftakt des 10. Spieltages setzte sich die SGS Essen im Verfolgerduell mit dem zuvor punktgleichen Nachbarn VfL Bochum 6:0 (4:0) durch und verdrängte mit jetzt 23 Zählern zumindest über Nacht den Aufsteiger Hertha BSC (22 Punkte) vom zweiten Aufstiegsplatz. Die Berlinerinnen empfangen am Sonntag (ab 14 Uhr) die SG 99 Andernach.

Vor 1.382 Zuschauer*innen im Stadion an der Hafenstraße sorgten Vanessza Nagy (17.), Antonia Baaß (20./32.) und Laura Bröring (26.) schon während der ersten Halbzeit durch vier Tore innerhalb von 15 Minuten für klare Verhältnisse. Erneut Vanessza Nagy (60.) sowie die eingewechselte Leonie Köpp (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und machten den siebten Saisonsieg für die SGS perfekt. Der VfL Bochum ging erstmal seit drei Partien (fünf Punkte) wieder leer aus.