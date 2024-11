Nagelsmann über Kleindienst: "Er hat es sich verdient"

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Kader für die anstehenden Nations-League Spiele gegen Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande bekannt gegeben. Erstmals dabei ist Stürmer Tim Kleindienst. "Er hat es sich verdient", betont Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zudem kehren Antonio Rüdiger, Serge Gnabry und Torwart Janis Blaswich nach einer Pause zurück in den 23-Mann-Kader. Während das Team am 11. Oktober in Bosnien auf eine hitzige Atmosphäre trifft, erwartet die Mannschaft beim Rückspiel gegen die Niederlande in München am 14. Oktober einen spannenden Klassiker. Weitere Infos liefert der Bundestrainer in einem Video auf dem YouTube-Kanal des DFB.