Saarbrücken feiert klaren Sieg in Hannover

Der 1. FC Saarbrücken holt sich am 6. Spieltag der 3. Liga einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 und stößt bis auf den sechsten Tabellenplatz vor. Kai Brünker brachte die Saarländer durch seine Tore in der 4. und 38. Minute früh auf die Siegerstraße. Nach 59 Minuten mussten die Hausherren zudem in Unterzahl agieren, weil Husseyn Chakroun mit Geld-Roter Karte vom Feld flog. Richard Neudecker (67.) legte nochmal für die Gäste nach, ehe Tom Sanne (90.+3) noch für Hannover traf.