Rudi Völler Ziehungsleiter für Achtelfinalauslosung im DFB-Pokal

Mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler als Ziehungsleiter wird am Sonntag (ab 19.15 Uhr live in der ARD) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund das Achtelfinale im DFB-Pokal 2024/2025 ausgelost. "Losfee" ist der Saxophonist André Schnura, der durch seine Auftritte während der UEFA EURO 2024 bekannt wurde. Moderiert wird die ARD-Sendung von Stephanie Müller-Spirra. Die Partien finden am 3. und 4. Dezember statt.

Rudi Völler spielte 90-mal für die deutsche Nationalmannschaft und erzielte dabei 47 Tore. Im DFB-Pokal erzielte der Weltmeister von 1990 für Bayer Leverkusen, Werder Bremen, TSV 1860 München und Kickers Offenbach 14 Treffer. Ein Titel im Pokalwettbewerb in Deutschland war ihm nicht vergönnt - anders als in Italien, wo Völler 1991 mit AS Rom die Coppa Italia gewann.