Handball-Nationalspieler Julian Köster hat bei der Auslosung des DFB-Pokalviertelfinals der Männer im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vier attraktive Begegnungen gezogen. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von Paris loste im Beisein von Ziehungsleiter und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen ein rheinisches Derby gegen den 1. FC Köln zu.

Drittligist Arminia Bielefeld hat Heimrecht gegen den SV Werder Bremen, dem VfB Stuttgart steht gegen den FC Augsburg ebenfalls ein schwäbisches Derby ins Haus, während RB Leipzig Heimrecht gegen den VfL Wolfsburg hat.

Die Runde der letzten Acht wird am 4./5. Februar und 25./26. Februar 2025 ausgespielt. Die vier Partien werden somit an vier verschiedenen Tagen terminiert. Das Halbfinale ist für den 1./2. April 2025 angesetzt. Das große Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 24. Mai 2025.

DFB-Pokalviertelfinale der Männer

4./5. und 25./26. Februar 2025:

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen

VfB Stuttgart - FC Augsburg

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln