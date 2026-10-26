Rekordsiege: SVWW erzielt zum zweiten Mal sieben Tore

Eine Saisonbestmarke und ein Vereinsrekord: Der SV Wehen Wiesbaden landete am 11. Spieltag in der 3. Liga mit dem 7:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach den bislang höchsten Sieg in dieser Spielzeit. Außerdem gewann der SVWW ein Heimspiel noch nie so deutlich. In der Geschichte der 3. Liga gab es nur vier deutlichere Erfolge, unter anderem auch von Wehen Wiesbaden selbst. DFB.de mit der Übersicht.

Seitdem Jochen Seitz als Trainer beim SV Wehen Wiesbaden an der Seitenlinie steht, läuft es für die Hessen. In den vier Begegnungen unter der Regie des 50 Jahre alten Ex-Bundesligaprofis, der als Trainer erstmals in der 3. Liga tätig ist, holte der SVWW zehn von zwölf möglichen Punkten. Kein anderer Drittligist war in diesem Zeitraum erfolgreicher. Vorläufiger Höhepunkt war dabei das zurückliegende 7:1 (3:1) im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Sieben verschiedene Torschützen

Damit übertraf der SV Wehen Wiesbaden nicht nur den bislang höchsten Sieg der laufenden Spielzeit - ein 6:1 des 1. FC Saarbrücken beim SV Meppen. Das Seitz-Team verbesserte auch den erst im Februar gegen den MSV Duisburg (6:1) aufgestellten höchsten Drittliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte. Gegen Großaspach konnten sich mit Marcus Müller (16.), Kapitän Florian Hübner (30.), Roberto Massimo (35.), Fabian Greilinger (50.), Raul Paula (66.), Gino Fechner (72.) und dem eingewechselten Robin Kalem (90.+1) dazu sieben verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen. Das gab es in der 3. Liga bislang noch nie.

"Es war schon ein kompliziertes Spiel. Ein 7:1 hört sich erstmal sehr eindeutig an, aber so eindeutig war es nicht", sagte Trainer Jochen Seitz. "Wir waren sehr effektiv, das kam uns zugute. Gerade in der ersten Halbzeit hat uns Großaspach in der Defensive vor einige Probleme gestellt. Da hatten wir auch die eine oder andere kritische Situation zu überstehen. Dennoch ist man nach einem solchen Sieg natürlich richtig happy. Bei sieben verschiedenen Torschützen sieht man, dass jeder Tore schießen will und jeder Tore schießen kann. Dadurch sind wir unberechenbar. Das ist alles harte Arbeit, die Jungs setzen das bisher wunderbar um. Wir sind auf einem guten Weg, den wollen wir weitergehen."

Eigene Bestmarke knapp verpasst

Der SV Wehen Wiesbaden ist nach dem SC Paderborn 07 (im Oktober 2017 gegen die U 23 des SV Werder Bremen) und Dynamo Dresden (im Februar 2023 gegen den Halleschen FC) der dritte Klub, der einen 7:1-Kantersieg landen konnte. Den Bestwert in der Geschichte der 3. Liga erreicht das Trio damit nicht. Zumindest der SV Wehen Wiesbaden hält aber zusammen mit drei weiteren Vereinen den Rekord. Damit sind die Hessen der einzige Klub, der in Rangliste noch ein weiteres Mal weit oben zu finden ist.

Schließlich gewann der SVWW am 4. November 2018 auswärts bei Fortuna Köln sogar 7:0 (4:0). Dabei reihte sich Angreifer Manuel Schäffler in den erlesenen Kreis der Viererpacker ein. Der inzwischen 37 Jährige erzielte das 3:0 und 4:0 (19./44.) sowie auch das 6:0 und 7:0 (78./88.) für den SVWW, bereitete außerdem noch ein weiteres Tor vor. Zu diesem Zeitpunkt waren die Hessen der zweite Klub, der in der 3. Liga mit sieben Treffern Vorsprung gewinnen konnte.

Die Premiere war dem 1. FC Saarbrücken schon am 11. August 2010 gelungen. Markus Fuchs (6.), Stephan Sieger (9.), Ufuk Özbek (20./71.), Jonathan Zydko (47.), Velimir Grgic (66.) und Alexander Otto (81.) hatten die Saarländer zu einem 7:0 (3:0) beim FC Carl Zeiss Jena geschossen. Damit waren die bis dahin einzigen Rekordsiege jeweils in Auswärtsspielen aufgestellt worden.

Bis zum ersten so klaren Erfolg eines Heimteams sollte es auch noch einige Jahre dauern. Dafür gab es dann die Einstellung der Bestmarke aber im Doppelpack: Am 38. und letzten Spieltag der Saison 2021/2022 gesellten sich der SV Waldhof Mannheim und der FSV Zwickau zu den Rekordsiegern dazu. Die Mannheimer setzten sich 7:0 (3:0) gegen den TSV Havelse durch. Nach zunächst nur einem Treffer in der ersten Hälfte gewann auch der FSV Zwickau gegen den ebenso wie Havelse bereits als Absteiger feststehenden FC Würzburger Kickers ebenfalls mit diesem Ergebnis.

Die höchsten Siege in der 3. Liga