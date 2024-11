Präsidium beschließt neues DFB-Reglement für Spieler- und Trainervermittlung

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein neues DFB-Reglement für Spieler- und Trainervermittlung beschlossen. Es schließt an die FIFA Football Agent Regulations (FFAR) an, die im Dezember 2022 vom Weltverband FIFA verabschiedet worden waren und auf Transaktionen mit internationaler Dimension unmittelbar Anwendung finden.

Das DFB-Reglement setzt Teile dieser Regularien nun auf nationaler Ebene um. Im Kern sieht es vor, dass relevante Fußballvermittlerleistungen auch bei rein nationalen Transaktionen künftig nur noch durch von der FIFA lizenzierte Fußballvermittler (Football Agents) erbracht werden dürfen. Berücksichtigt wurden die einstweiligen Verfügungen vom Landgericht Dortmund sowie vom OLG Düsseldorf in Bezug auf Vorgaben der FFAR wegen vermeintlicher Verstöße gegen europäisches und nationales Kartellrecht. Auf eine Umsetzung dieser Vorgaben der FFAR im DFB-Reglement wurde verzichtet.

Das DFB-Reglement tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.