Pin-Spende: Über 1400 Euro für den guten Zweck

Beim ersten Nations-League-Spiel unserer Männer-Nationalmannschaft gegen Ungarn sind in Düsseldorf insgesamt 1431,71 Euro durch den Verkauf der Spieltag-Pins eingenommen werden. Der gesammelte Erlös kommt dem "Tiertafel Düsseldorf e.V." zugute.

Der Tiertafel Düsseldorf e.V. unterstützt Menschen mit Haustieren, die in finanzielle Schieflage geraten und plötzlich nicht mehr in der Lage sind, ihre Haustiere gesund und artgerecht zu versorgen. Der Verein betrachtet Haustiere als Familienmitglieder. Damit auch in Notsituationen zusammenbleiben kann, was zusammengehört, helfen sie mit Futter und Zubehör.