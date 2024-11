Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am heutigen Donnerstag erstmals Torhüter Stefan Ortega Moreno vom englischen Meister Manchester City für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Er komplettiert im Kader für die beiden abschließenden Gruppenspiele in der UEFA Nations League gegen Bosnien und Herzegowina sowie Ungarn das Torhüterteam um Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart), die im Oktober beide ihr Debüt im DFB-Team gefeiert hatten.

Zudem kehren Julian Brandt und Felix Nmecha von Borussia Dortmund zurück in den Kreis der Nationalmannschaft. Beide standen zuletzt im November 2023 im Kader des A-Teams, Nmecha verpasste die Länderspiele gegen die Türkei und Österreich damals allerdings leicht angeschlagen. Kai Havertz (FC Arsenal), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Robin Koch (Eintracht Frankfurt) und Jamal Musiala (FC Bayern München), die für die Länderspiele im Oktober gegen Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande verletzt absagen mussten, sind ebenfalls zurück im DFB-Team.

"Gruppensieg in der Nations League perfekt machen"

Bundestrainer Nagelsmann sagt: "Wir wollen nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen - möglichst bereits vor unseren Fans im Heimspiel in Freiburg. Der erstmalige Einzug ins Final Four ist für uns im kommenden Jahr ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zur WM 2026. Wir haben einen starken Kader beisammen, auch wenn wir verletzungsbedingt auf einigen Positionen umbauen müssen. Auch Waldemar Anton soll erst einmal im Verein wieder vollständig fit werden, Leroy Sané braucht nach seiner Pause noch mehr Spielpraxis und Rhythmus. Dafür hat sich Felix Nmecha beim BVB stabilisiert und ist wie Julian Brandt nach zuletzt guten Leistungen wieder dabei."

Die Nationalmannschaft kommt vom nächsten Montag an in Frankfurt zusammen, um sich am DFB-Campus auf die Spiele am 16. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina sowie am 19. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Budapest gegen Ungarn vorzubereiten. Deutschland führt die Gruppe 3 in der Liga A der UEFA Nations League vor den letzten beiden Spieltagen mit jeweils fünf Punkten Vorsprung vor den Niederlanden und Ungarn an. Die darauffolgenden Viertelfinalspiele finden zwischen dem 20. und 25. März 2025 statt. Der deutsche Gegner wird bei der Auslosung am 22. November ermittelt.